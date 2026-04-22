На Закарпатті затримали голову ВЛК та вилучили понад 11 мільйонів гривень Сьогодні 18:30 — Кримінал

Голова ВЛК вносив до офіційних висновків недостовірні дані, опираючись на застарілі або неперевірені записи у медичних картках

На Закарпатті правоохоронці викрили схему фіктивних відстрочок від мобілізації. У ході спецоперації було затримано голову військово-лікарської комісії, а під час обшуків вилучено готівку на суму понад 11 млн грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Закарпатській області.

Деталі справи

Голова позаштатної постійно діючої районної ВЛК при одному з РТЦК та СП вимагав від громадян неправомірну вигоду за оформлення фіктивних медичних документів.

За 6 000 доларів фігурант обіцяв виготовити пакет документів щодо «обмеженої придатності» до військової служби без фактичного проходження медичного огляду.

Зловмисник вносив до офіційних висновків недостовірні відомості, використовуючи застарілі або неперевірені медичні записи. Надалі такі документи давали змогу призовникам уникнути мобілізації.

Затримання та вилучення коштів

Правоохоронці задокументували факт отримання частини неправомірної вигоди та передачі відповідних висновків до територіального центру комплектування.

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта вилучено готівку в національній та іноземній валютах на загальну суму понад 11 мільйонів гривень.

Слідчі ДБР повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

