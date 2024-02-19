Газопровід Balticconnector у Балтійському морі хочуть запустити в роботу вже у квітні — Finance.ua

Газопровід Balticconnector у Балтійському морі хочуть запустити в роботу вже у квітні Сьогодні 19:14 — Енергетика

Фінська та естонська газомережеві компанії домовилися найближчими місяцями виконати ремонт газопроводу Balticconnector.

Про це повідомляє Yle.

Безпосередній ремонт газопроводу у Фінській затоці планується розпочати на початку березня. За планом відновлювальні роботи триватимуть близько місяця, і до 22 квітня газопровід має бути знову введений в експлуатацію.

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Повідомляється, що матеріали для ремонту вже підготовлені, а ключові партнери та підрядники визначені та проінструктовані.

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня 2023 року в Балтійському морі було пошкоджено газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з'єднує Фінляндію та Естонію.

У Фінляндії припускають, що за пошкодженням газопроводу стоїть «якась держава». Зазначимо, що основною лінією попереднього розслідування є китайське судно Newnew Polar Bear, але відкрито й інші лінії розслідування.

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Пізніше стало відомо, що фінська поліція завершила слідчі дії на місці пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі.

Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц пізніше заявив, що пошкодження на газопроводі Balticconnector у Балтійському морі не випадкові. Йдеться про контейнеровоз Newnew Polar Bear, який і підозрюють у пошкодженні Balticconnector. За попередніми даними, судно тягнуло за собою опущений якір. Якір вагою шість тонн виявили за кілька метрів від місця пошкодження.

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