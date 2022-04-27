"Гарячі" професії: куди зараз можуть взяти на роботу — Finance.ua

"Гарячі" професії: куди зараз можуть взяти на роботу

Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Чимало українців втратили місце праці через війну та не знають, з чого почати пошук нової. Зазвичай у таких випадках рекомендують розсилати резюме, але якщо воно не готове, можна знайти компанію, де процес найму почнеться одразу зі співбесіди.

На яку роботу готові найняти людей без резюме та скільки платитимуть за її виконання.

Автослюсар і автомеханік

Люди, які знаються на ремонті авто, нині у тренді, тож тут більш важливі саме технічні навички. В обов’язки входить діагностика й ремонт ходових, заміна технічних рідин і догляд за робочим місцем та інструментами. Рівень зарплат коливається в межах 10-25 тис. грн/міс.

Продавець

Актуальна посада — це касир у роздрібних мережах, який обслуговує покупців, допомагає приймати й розкладати товари. На цю роботу можуть взяти студентів. Ставка, зазвичай, 8-12 тис. грн/міс. плюс бонуси.

Читайте також Дистанційна робота: де і скільки грошей можна заробити

Водій

У тренді також водії-експедитори, адже доставка товарів — один із пріоритетів під час війни. При наймі на цю посаду важливий досвід роботи, дійсне водійське посвідчення та знання місцевості. На заході України та в Києві ставка 10-15 тис. грн/міс.

Оператор контакт-центру

Мобільна та інформаційна підтримка зараз важлива, тож компанії з різних сфер наймають операторів. Робота передбачає консультації клієнтів, внесення даних у базу, з переваг — гнучкий графік та можливість працювати віддалено. У середньому, платять 8-13 тис. грн, але можна отримати більше, відповідно до кількості відпрацьованих годин.

Комірник

Люди, які працюють з товарами на складах, — це також невід’ємна частина ланцюжків постачання. Зараз попит на цю посаду зріс. Робота передбачає контроль за отриманням товару, інвентаризацію, ведення документації. Середня зарплата коливається від 12 до 20 тис. грн/міс.

Різнороб

Від офісів та магазинів до фермерських господарств — усі потребують робочих рук. Залежно від місця праці та обов’язків, можуть взяти на цю посаду людину без досвіду або студента. Зарплата стартує від 6 тис. грн і може сягати 17-20 тис. грн/міс.

Майстер зі сфери краси

Роботодавці активно шукають майстрів манікюру, педикюру та лазерної епіляції — салони краси на заході України працюють. Для такої роботи потрібна спеціалізована освіта та мінімальний досвід роботи, але зарплати стартують від 10 тис. грн. Разом із бонусами від продажу товарів, є шанс заробити до 20 тис. грн/міс.

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали, чи має особа право працевлаштування за кордоном під час воєнного стану.

Та як знайти роботу в умовах війни: практичні поради.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.