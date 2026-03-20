«Гарантований покупець» виплатив понад 1,7 млрд грн виробникам відновлюваної енергії

13 березня 2026 року Державне підприємство «Гарантований покупець» здійснило оплату виробникам з відновлюваних джерел енергії за травень 2024 року.
Оплату здійснено за вироблену електричну енергію на суму 1 123,5 млн. грн та за механізмом ринкової премії — на суму 7,5 млн грн.
Платіж проведено за рахунок коштів, отриманих від НЕК «Укренерго» як оплату за Послугу травня 2024 року, на виконання п.11−6 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ № 4777-ІХ від 10.02.2026 (кошти від перетину 2025 року).
Загальний рівень розрахунку складає 78,4%.
16 березня 2026 року Державне підприємство «Гарантований покупець» здійснило оплату виробникам з ВДЕ за вироблену електричну енергію в першій декаді березня 2026 року на суму 583,1 млн грн.
Платіж здійснено за рахунок коштів, отриманих від торгової діяльності ДП «Гарантований покупець» за першу декаду березня поточного року.
Загальний рівень розрахунку складає 50,9%.
За матеріалами:
Finance.ua
Сонячна енергетика
