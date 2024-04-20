Халвінг BTC: як вплине на ціну криптовалюти — прогноз аналітиків — Finance.ua
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Халвінг BTC: як вплине на ціну криптовалюти — прогноз аналітиків

Криптовалюта
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Халвінг BTC: як вплине на ціну криптовалюти — прогноз аналітиків
Халвінг BTC: як вплине на ціну криптовалюти — прогноз аналітиків
За даними аналітиків дослідницької та брокерської фірми Bernstein, після халвінгу, який має незабаром відбутися, варто чекати на зростання Bitcoin приблизно до 150 тис. доларів.
Про це повідомляє The Block.

Як зміниться ціна BTC після халвінгу

У березні в Bernstein вирішили, що зміна ціни в районі 63 тис. дол. — це вигідна можливість придбати біткоїн за низькою ціною перед тим, як нагорода майнерам зменшиться вдвічі.
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Наразі експерти оновили свій прогноз росту біткоїну. Якщо раніше вони казали про ціль криптовалюти в 80 тис. дол., то зараз кажуть про ріст до 90 тис. дол. до кінця року, а під час бичачого зросту 2024−2025 років ціна біткоїна може досягти 150 тис. дол.
«Ми очікуємо, що після халвінгу траєкторія ціни стане знову бичачою. Інтеграція спотових біткоїн-ETF з платформами та RIA забезпечить структурний попит», — зазначили експерти.
Аналітик Bloomberg Ерік Бальчунас назвав цей чинник як один з двох «потужних каталізаторів» подальшого зростання активу, другий — схвалення опціонів на основі біржових фондів на біткоїн.
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Однак у Bernstein наголосили, що без нових інвестицій халвінг не вплине на ріст курсу. Скорочення нагород майнерам призведе до зменшення їхнього потенційного тиску у два рази на продаж активу.
«При поточних цінах ця категорія учасників ринку заробляє коштом видобутку приблизно 50 млн дол. Це лише 0,12% від денного обсягу торгів. Ми вважаємо, що у кожному циклі зростання котирувань сприяють нові каталізатори», — пояснили фахівці.
Вони додали: історією передбачено, що прорив відбувається одразу після халвінгу, часом через кілька місяців після цієї події.
За матеріалами:
Novyny.live
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