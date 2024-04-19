Криптовалютний експерт прогнозує зростання Bitcoin до $1 млн — Finance.ua

Криптовалютний експерт прогнозує зростання Bitcoin до $1 млн Сьогодні 04:53 — Криптовалюта

Криптовалютний експерт прогнозує зростання Bitcoin до $1 млн

Під час конференції WebSummer Rio, що проходить у Бразилії, засновник Animoca Brands Ят Сіу заявив, що у найближчому майбутньому Bitcoin коштуватиме понад $1 млн.

Свою заяву Сіу зробив під час заходу під назвою «Помста Bitcoin: чи повертається Web3». Водночас за його словами, прийняття Bitcoin інституційними інвесторами не настільки важливе, як розвиток фінансових послуг на базі блокчейну та ігор у Web3.

«Я вірю, що Bitcoin може досягти $1 млн і більше. Але це буде не тому, що BTC став засобом накопичення багатства, а тому, що це буде один із найбільш статусних символів цифрової економіки майбутнього. Подивіться на Філіппіни, деякі країни Латинської Америки — мільйони людей не мають доступу до банків, університетської чи навіть шкільної освіти. Але зараз вони мають криптовалютні гаманці й тому включені у фінансову систему, стають освіченими в цьому, навчаються через ігри», — зазначив Ят Сіу.

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Президентка Ripple Моніка Лонг підтримала засновника Animoca Brands і наголосила, що найважливіше для всієї індустрії - сфокусуватися на реальному використанні та користі криптовалют. За її словами, «саме це дасть змогу створити довгострокову цінність і ліквідність усіх активів у криптосфері».

Раніше Гендиректор Skybridge Capital Ентоні Скарамуччі говорив, що у наступному бичачому циклі курс Bitcoin досягне $400 000. Він також вважає, що BTC може виграти від планів Федерального резерву щодо пом’якшення монетарної політики.

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«Я думаю, що більша ліквідність на ринках — це краще для Bitcoin. Люди, які вивчають Bitcoin і працюють з ним, визнають його як цифрове сховище активів. Вони розглядають його як цифрову форму золота. І якщо в циклі процентних ставок буде послаблення, це означає, що буде більше ліквідності. І я думаю, що це буде краще для біткоїна. Він знайде свій шлях до більшої кількості модельних портфелів», — зазначив Скарамуччі.

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