​Галущенко повідомив, як працює енергосистема України — Finance.ua

​Галущенко повідомив, як працює енергосистема України Сьогодні 15:39 — Енергетика

​Галущенко повідомив, як працює енергосистема України

Тільки протягом минулого року росія здійснила 33 масовані атаки по енергетичній інфраструктурі України. Та, попри це, українським енергетикам вдається і надалі втримувати енергосистему цілісною і стійкою.

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На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко у виступі у Верховній Раді України під час «Години запитань до Уряду».

«Сьогодні система працює в стабільному режимі. І ви це відчуваєте з погляду забезпечення споживачів необхідною електроенергією», — зазначив міністр.

Галущенко наголосив, що ситуація в енергетиці залишається складною.

«Перш за все, внаслідок дійсно безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися протягом минулого року. І цього року, на жаль, зараз атаки відновилися. Масштабні атаки були минулого тижня. І щоденні атаки відбуваються на обладнання в різних містах, особливо у прифронтових регіонах. І, відповідно, ситуація дійсно небезпечна», — зазначив він.

Однак енергетики продовжують працювати над відновленням обʼєктів і ремонтами у цілодобовому режимі, а також готуються до «ще одного воєнного опалювального сезону». У межах цієї підготовки, зокрема, реалізуються заходи для посилення пасивного захисту енергообʼєктів.

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Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив , Україна буде повністю забезпечена газом в опалювальному сезоні 2025 та 2026 року.

Як повідомив міністр, «зараз почалася медійна компанія на кшталт тієї, що велася по електриці, з тими ж дієвими особами, які говорять про те, що українці замерзнуть під час зими, газу не буде. Це неправда. Газом ми будемо забезпечені.

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