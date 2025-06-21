Країни ЄС інвестують близько €241 млрд у розвиток атомної енергетики до 2050 року — прогноз Єврокомісії Сьогодні 22:18 — Енергетика

Країни ЄС інвестують близько €241 млрд у розвиток атомної енергетики до 2050 року — прогноз Єврокомісії

Згідно з планами розвитку енергетичної безпеки та декарбонізації, країни ЄС потребуватимуть нових інвестицій у розвиток атомної енергетичної галузі в обсязі близько €241 мільярда у період до 2050 року.

Такий прогноз міститься у прогнозній ілюстративній доповіді Єврокомісії (PINC) щодо розвитку атомної енергетики, яка оприлюднена на сайті євроінституції.

У що будуть інвестувати

«Додаткові інвестиції будуть необхідні для розвитку малих модульних реакторів та для довгострокового майбутнього термоядерного синтезу», — йдеться в оприлюдненій інформації.

Читайте також Зеленський: Україна передала МАГАТЕ і США дані щодо загрози атомній генерації

Як зазначає Європейська комісія, для деяких країн-членів ЄС атомна енергетика залишається важливим компонентом енергетичного балансу, що забезпечує процеси декарбонізації, конкурентоспроможність промислового сектору та стратегічну безпеку енергопостачання.

За оцінкою Єврокомісії, до 2040 року понад 90 відсотків електроенергії в ЄС буде вироблятися з декарбонізованих, переважно — з поновлювальних джерел.

При цьому атомна енергетика буде доповнювати енергетичний баланс. Потужність атомних установок по усьому ЄС, за прогнозом, зросте з 98 гігаватів у 2025 році до близько 109 гігаватів до 2050 року.

Читайте також Китайська національна ядерна корпорація запропонувала збудувати в Казахстані два енергоблоки атомної електростанції

Єврокомісія наголошує на важливості забезпечення лідерства Європи у розвитку атомної енергетики, та забезпечення при цьому високих стандартів ядерної безпеки й відповідального поводження із ядерним паливом та ядерними відходами.

У постачанні ядерного пального Європа уникатиме залежностей та буде орієнтуватися на «відповідальних партнерів.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.