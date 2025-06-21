Країни ЄС інвестують близько €241 млрд у розвиток атомної енергетики до 2050 року — прогноз Єврокомісії — Finance.ua
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Країни ЄС інвестують близько €241 млрд у розвиток атомної енергетики до 2050 року — прогноз Єврокомісії

Енергетика
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Країни ЄС інвестують близько €241 млрд у розвиток атомної енергетики до 2050 року — прогноз Єврокомісії
Країни ЄС інвестують близько €241 млрд у розвиток атомної енергетики до 2050 року — прогноз Єврокомісії
Згідно з планами розвитку енергетичної безпеки та декарбонізації, країни ЄС потребуватимуть нових інвестицій у розвиток атомної енергетичної галузі в обсязі близько €241 мільярда у період до 2050 року.
Такий прогноз міститься у прогнозній ілюстративній доповіді Єврокомісії (PINC) щодо розвитку атомної енергетики, яка оприлюднена на сайті євроінституції.

У що будуть інвестувати

«Додаткові інвестиції будуть необхідні для розвитку малих модульних реакторів та для довгострокового майбутнього термоядерного синтезу», — йдеться в оприлюдненій інформації.
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Як зазначає Європейська комісія, для деяких країн-членів ЄС атомна енергетика залишається важливим компонентом енергетичного балансу, що забезпечує процеси декарбонізації, конкурентоспроможність промислового сектору та стратегічну безпеку енергопостачання.
За оцінкою Єврокомісії, до 2040 року понад 90 відсотків електроенергії в ЄС буде вироблятися з декарбонізованих, переважно — з поновлювальних джерел.
При цьому атомна енергетика буде доповнювати енергетичний баланс. Потужність атомних установок по усьому ЄС, за прогнозом, зросте з 98 гігаватів у 2025 році до близько 109 гігаватів до 2050 року.
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Єврокомісія наголошує на важливості забезпечення лідерства Європи у розвитку атомної енергетики, та забезпечення при цьому високих стандартів ядерної безпеки й відповідального поводження із ядерним паливом та ядерними відходами.
У постачанні ядерного пального Європа уникатиме залежностей та буде орієнтуватися на «відповідальних партнерів.
За матеріалами:
Укрінформ
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