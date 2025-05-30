Китайська національна ядерна корпорація запропонувала збудувати в Казахстані два енергоблоки атомної електростанції — Finance.ua
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Китайська національна ядерна корпорація запропонувала збудувати в Казахстані два енергоблоки атомної електростанції

Енергетика
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CNNC запропонувала збудувати в Казахстані два енергоблоки атомної електростанції потужністю 2,4 ГВт за 5,47 млрд дол. — це майже вдвічі дешевше, ніж передбачалося раніше.
Про це повідомляє The Moscow Times.
За підсумками переговорів казахстанська сторона «висловила зацікавленість в ознайомленні з китайським досвідом забезпечення ядерної та водно-екологічної безпеки на всіх етапах реалізації проєкту АЕС».
Китайська CNNC не лише пропонує нижчу ціну, а й готова поділитися технологіями та дозволити Казахстану повністю контролювати ядерний паливний цикл.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже заявило про готовність співпрацювати з Казахстаном у реалізації проєкту.
До короткого списку претендентів на будівництво АЕС у Казахстані також увійшли російський «Росатом», південнокорейська KHNP та французька EDF. За даними Міненерго Казахстану, вартість проєкту оцінювали в 10−15 млрд дол. Уряд попереджав, що через здорожчання матеріалів і послуг сума може зрости в півтора рази.
Казахстан має другі за обсягом у світі запаси урану та контролює 43% світового видобутку через компанію «Казатомпром». Нагадаємо, в країні вже працювала АЕС — Шевченківська, збудована в радянські часи. Але її вивели з експлуатації у 1999 році через ризик виробництва збройового плутонію.
За матеріалами:
Українська правда
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