Галущенко повідомив про стан ЗАЄС та її запуск — Finance.ua
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Галущенко повідомив про стан ЗАЄС та її запуск

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Галущенко повідомив про стан ЗАЄС та її запуск
Галущенко повідомив про стан ЗАЄС та її запуск
Запустити Запорізьку атомну електростанцію буде для України непростим завданням, тож вона активно співпрацюватиме з МАГАТЕ та іншими партнерами для її запуску.
Про це повідомив глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко.
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Для України буде непросте завдання запустити ЗАЕС після більше ніж трьох років окупації, деградації обладнання, — розповів міністр.
Галущенко зазначив, що Україна, на відміну від росії, дотримується стандартів безпеки.
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У зв’язку з цим наша держава буде тісно співпрацюватиме з МАГАТЕ і партнерами для запуску ЗАЕС.
За матеріалами:
УНН
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