Галущенко повідомив про стан ЗАЄС та її запуск — Finance.ua

Галущенко повідомив про стан ЗАЄС та її запуск
Запустити Запорізьку атомну електростанцію буде для України непростим завданням, тож вона активно співпрацюватиме з МАГАТЕ та іншими партнерами для її запуску.
Про це повідомив глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко.
Для України буде непросте завдання запустити ЗАЕС після більше ніж трьох років окупації, деградації обладнання, — розповів міністр.
Галущенко зазначив, що Україна, на відміну від росії, дотримується стандартів безпеки.
У зв’язку з цим наша держава буде тісно співпрацюватиме з МАГАТЕ і партнерами для запуску ЗАЕС.
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