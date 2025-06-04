Галущенко повідомив про стан ЗАЄС та її запуск — Finance.ua

Галущенко повідомив про стан ЗАЄС та її запуск Сьогодні 04:13

Галущенко повідомив про стан ЗАЄС та її запуск

Запустити Запорізьку атомну електростанцію буде для України непростим завданням, тож вона активно співпрацюватиме з МАГАТЕ та іншими партнерами для її запуску.

Про це повідомив глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко.

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Для України буде непросте завдання запустити ЗАЕС після більше ніж трьох років окупації, деградації обладнання, — розповів міністр.

Галущенко зазначив, що Україна, на відміну від росії, дотримується стандартів безпеки.

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У зв’язку з цим наша держава буде тісно співпрацюватиме з МАГАТЕ і партнерами для запуску ЗАЕС.

УНН За матеріалами:

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