Галущенко обговорив з Послом ПАР питання енергетичної безпеки — Finance.ua

Галущенко обговорив з Послом ПАР питання енергетичної безпеки Вчора 20:38 — Енергетика

Галущенко обговорив з Послом ПАР питання енергетичної безпеки

Герман Галущенко обговорив з Послом ПАР питання енергетичної безпеки в умовах російських атак та співпрацю у відновленні енергосектору.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко разом з Надзвичайним і Повноважним Послом Південно-Африканської Республіки в Україні Шуейбом Касу обговорили поточну ситуацію в українській енергетиці після масованих російських атак та загрози для ядерної та радіаційної безпеки, що виникають, зокрема, через обстріли росіянами підстанцій, критичних для роботи АЕС.

«Зневага росіян до ядерної безпеки одного дня може призвести до ядерного інциденту. Тому важливо максимально залучити міжнародну спільноту для того, аби забезпечити захист таких об’єктів. Ми проводимо відповідну роботу з МАГАТЕ, і сьогодні розпочинає роботу перша місія Агентства на одній із підстанцій, критично важливих для роботи АЕС.

Світ має зрозуміти, що атаки не тільки на атомні електростанції, але і на підстанції, що забезпечують передачу виробленої на АЕС електроенергії, створюють суттєві загрози для ядерної та радіаційної безпеки", — наголосив Герман Галущенко.

У цьому контексті сторони обговорили необхідність посилення міжнародного тиску на росію та важливість реалізації положень Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським, зокрема в частині ядерної та радіаційної, а також енергетичної безпеки.

Посол запевнив, що ПАР підтримує відповідні ініціативи, зокрема прагнення України домогтися припинення обстрілів цивільних об’єктів, зокрема й енергетичних. Також йшлося про підготовку до проходження наступної зими, заходи для нарощування потужностей розподіленої генерації і посилення захисту енергооб’єктів.

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Окремо сторони обговорили перспективи співпраці у розвитку українського енергосектору та «зеленого» переходу. Акцентувалося на зацікавленості сторін в обміні досвідом та реалізації проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

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