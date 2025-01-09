Галущенко обговорив з послом Литви загрози ядерній безпеці та допомогу українському енергосектору — Finance.ua

Галущенко обговорив з послом Литви загрози ядерній безпеці та допомогу українському енергосектору Сьогодні 13:12 — Енергетика

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє.

Очільник Міненерго поінформував пані посла про наслідки російських атак на енергетичні об’єкти України, які ворог систематично здійснює різними видами озброєння, а також заходи з підтримки стабільності енергосистеми та відновлення зруйнованого.

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Особливо акцентувалося на загрозах ядерній та радіаційній безпеці через російські удари по підстанціях, які є критично важливими для українських АЕС.

«росія знову і знову створює загрози ядерного інциденту, запускаючи свої бойові дрони над українськими атомними електростанціями або атакуючи підстанції, що є критичними для атомної генерації. Ці безрозсудні дії російських терористів можуть не тільки призвести до ядерної катастрофи, яку відчує увесь континент, але і поставлять крапку на розвитку атомної енергетики в усьому світі», — наголосив Герман Галущенко.

У цьому контексті міністр зауважив про важливість місій МАГАТЕ на критичних для українських АЕС підстанціях та фіксації ними порушень, що виникають після російських обстрілів.

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Окремо обговорювалася ситуація із загрозами, пов’язаними з окупацією росіянами найбільшої в Європі атомної електростанції — української ЗАЕС.

Сторони також обговорили питання енергетичної безпеки в регіоні, припинення транспортування російського газу територією України, альтернативні маршрути постачання газу та забезпечення енергоресурсами загалом.

Акцентувалося на необхідності координації співпраці, насамперед в рамках ЄС, для підтримки енергетичної стійкості Європи та посилення тиску на росію.

Герман Галущенко подякував пані послу за допомогу, яку Литва надає українському енергосектору з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Енергетичні компанії отримали від литовських партнерів 183 гуманітарні вантажі загальною вагою понад 3 200 тонн енергетичного обладнання, серед якого, зокрема, критично необхідне устаткування для ремонтів теплової генерації та потужні автотрансформатори.

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Інга Станітє-Толочкєнє з свого боку запевнила, що Литва і надалі буде підтримувати Україну і допомагати українському енергосектору.

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