Як на Україну вплине відсутність імпорту електроенергії зі Словаччини — Finance.ua

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Як на Україну вплине відсутність імпорту електроенергії зі Словаччини

Енергетика
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Як на Україну вплине відсутність імпорту електроенергії зі Словаччини
Як на Україну вплине відсутність імпорту електроенергії зі Словаччини
Частка словацького імпорту електроенергії для України становить орієнтовно 30%. На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, її можна поділити між іншими країнами.
Про це експерт розповів у коментарі 24 Каналу.
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«Наразі Україна залежить від імпорту електроенергії, адже в енергосистемі досі присутній дефіцит потужності. У 2024 році Україні втратила понад 11 гігаватів потужності через масові обстріли росії», — заявив Омельченко.
А от головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зауважив, що Україна критично не залежить від імпорту електроенергії. Хоча, він і залишається важливим.
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До того ж Рябцев назвав частку Словаччини у загальному імпорті умовною. Вона зараз складає орієнтовно 400 мегаватів.
«Відтак якщо Словаччина не надаватиме електроенергію, то це може компенсувати Польща. Це не є критичним для України. Крім того, у такому випадку Словаччина побʼє ж саму себе, бо для країни така торгівля є вигідною», — додав Рябцев.
За матеріалами:
Телеканал 24
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