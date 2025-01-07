Польща готова постачати Україні більше електроенергії в разі виконання Словаччиною погроз — Finance.ua
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Польща готова постачати Україні більше електроенергії в разі виконання Словаччиною погроз

Енергетика
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Польща готова постачати Україні більше електроенергії в разі виконання Словаччиною погроз
Польща готова постачати Україні більше електроенергії в разі виконання Словаччиною погроз
Міністр клімату та довкілля Польщі Пауліна Генніг-Клоска заявила, що її країна готова забезпечити Україну електроенергією. Це може статись, якщо Словаччина виконає свої погрози.
Про це повідомляє Reuters.
За її словами, Польща зможе збільшити продажі електроенергії в Україну, але тільки якщо Україна про це попросить.
«Наш оператор готовий, справа лише в тому, чи захоче Україна, чи доведеться ним скористатися. Поведінка Фіцо спрямована проти Європи», — сказала вона.
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Нагадаємо, що з 1 січня цього року Україна припинила транзит російського газу до Європи та Молдови. У відповідь на це прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинить постачання електроенергії Україні. Адже він неодноразово скаржився на рішення України зупинити транзит російського газу.
Раніше Bloomberg повідомляв, що Польща готова збільшити внутрішнє виробництво електроенергії та її експорт в Україну в разі припинення постачання електроенергії Словаччиною.
За матеріалами:
РБК-Україна
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