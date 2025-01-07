Польща готова постачати Україні більше електроенергії в разі виконання Словаччиною погроз — Finance.ua

Польща готова постачати Україні більше електроенергії в разі виконання Словаччиною погроз Сьогодні 12:44 — Енергетика

Польща готова постачати Україні більше електроенергії в разі виконання Словаччиною погроз

Міністр клімату та довкілля Польщі Пауліна Генніг-Клоска заявила, що її країна готова забезпечити Україну електроенергією. Це може статись, якщо Словаччина виконає свої погрози.

Про це повідомляє Reuters.

За її словами, Польща зможе збільшити продажі електроенергії в Україну, але тільки якщо Україна про це попросить.

«Наш оператор готовий, справа лише в тому, чи захоче Україна, чи доведеться ним скористатися. Поведінка Фіцо спрямована проти Європи», — сказала вона.

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Нагадаємо, що з 1 січня цього року Україна припинила транзит російського газу до Європи та Молдови. У відповідь на це прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинить постачання електроенергії Україні. Адже він неодноразово скаржився на рішення України зупинити транзит російського газу.

Раніше Bloomberg повідомляв , що Польща готова збільшити внутрішнє виробництво електроенергії та її експорт в Україну в разі припинення постачання електроенергії Словаччиною.

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