Галущенко обговорив з міністром закордонних справ Японії підтримку українського енергосектору — Finance.ua

Галущенко обговорив з міністром закордонних справ Японії підтримку українського енергосектору Сьогодні 21:33 — Енергетика

Галущенко обговорив з міністром закордонних справ Японії підтримку українського енергосектору

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів двосторонню зустріч з державним міністром закордонних справ Японії Хісаюкі Фуджі. Сторони зустрілися на полях Саміту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо майбутнього енергетичної безпеки, який триває у Лондоні.

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Очільник Міненерго подякував Уряду Японії за допомогу у подоланні наслідків російських атак на об’єкти української енергетики, що надається через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). Серед важливого устаткування, що було надане партнерами, — трансформатори, габіони, газові турбіни, високовольтне обладнання, автотранспорт і комп’ютерна техніка. Герман Галущенко ознайомив колегу з поточними потребами підприємств паливно-енергетичного сектору України.

Також обговорювалися питання співпраці у галузі гідроенергетики та атомної галузі. Наголошувалося на важливості забезпечення ядерної та радіаційної безпеки та загрозах, пов’язаних з окупацією росією Запорізької АЕС, а також атаками агресора на підстанції, критичні для українських атомних електростанцій.

Окрему увагу було приділено поглибленню співпраці у сфері технологій та залученні передового досвіду Японії у цій сфері до процесу відновлення і розвитку української енергетики.

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