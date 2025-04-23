Знищено енергооб’єкт в Херсоні: можливі відключення світла — Finance.ua
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Знищено енергооб’єкт в Херсоні: можливі відключення світла

Енергетика
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Знищено енергооб’єкт в Херсоні: можливі відключення світла
Знищено енергооб’єкт в Херсоні: можливі відключення світла
Російські війська атакували і знищили один з ключових підприємств енергетичної інфраструктури в Херсоні.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Росіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше доби масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури. По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА — тривають дотепер», — написав він в Telegram.
Прокудін зазначив, що українські захисники всю ніч відбивали ворожу атаку, проте на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт.
Він закликав херсонців максимально ощадно користуватись електроенергією. І наголосив, що найближчим часом можливі вимушені відключення.
За матеріалами:
Економічна Правда
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