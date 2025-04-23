Знищено енергооб’єкт в Херсоні: можливі відключення світла — Finance.ua

Знищено енергооб’єкт в Херсоні: можливі відключення світла Сьогодні 11:26 — Енергетика

Знищено енергооб’єкт в Херсоні: можливі відключення світла

Російські війська атакували і знищили один з ключових підприємств енергетичної інфраструктури в Херсоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Росіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше доби масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури. По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА — тривають дотепер», — написав він в Telegram.

Прокудін зазначив, що українські захисники всю ніч відбивали ворожу атаку, проте на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт.

Він закликав херсонців максимально ощадно користуватись електроенергією. І наголосив, що найближчим часом можливі вимушені відключення.

Економічна Правда За матеріалами:

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