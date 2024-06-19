H&M ліквідує свою юридичну особу в росії — Finance.ua

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H&M ліквідує свою юридичну особу в росії

Фондовий ринок
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H&M ліквідує свою юридичну особу в росії
H&M ліквідує свою юридичну особу в росії
Основна юридична особа компанії H&M в росії — ТОВ «Ейч енд Ем» — ухвалила рішення про ліквідацію компанії.
Про це повідомляє російська інформагенція «Інтерфакс» із посиланням на дані Єдиний державний реєстр юридичних осіб рф.
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За даними російського агентства, питання про ліквідацію було затверджено у понеділок, 17 червня. З 2020 року єдиним власником російського ТОВ виступає шведська H&M Hennes & Mauritz.
H&M Group, яка володіє брендами H&M, COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережею магазинів товарів для дому H&M Home, тимчасово зупинила продажі в росії в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.
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Також з 2022 року H&M намагався знайти покупця на свої російські активи. Потенційним покупцям пропонувалися права оренди на близько 170 магазинів, розподільчий центр площею 57,7 тисячі кв. м та товарні запаси загальною вартістю 210 мільйонів доларів США. Чи вдалося H&M щось з цього продати достеменно не відомо.
H&M у 2022 році також призупинив роботу в Україні через воєнні дії. Але у листопаді 2023 року відновив роботу двох своїх магазинів у Києві.
За матеріалами:
Українські Новини
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