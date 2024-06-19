H&M ліквідує свою юридичну особу в росії — Finance.ua

H&M ліквідує свою юридичну особу в росії Сьогодні 01:47 — Фондовий ринок

H&M ліквідує свою юридичну особу в росії

Основна юридична особа компанії H&M в росії — ТОВ «Ейч енд Ем» — ухвалила рішення про ліквідацію компанії.

Про це повідомляє російська інформагенція «Інтерфакс» із посиланням на дані Єдиний державний реєстр юридичних осіб рф.

Читайте також Starbucks повертається: компанія реєструє в росії нові товарні знаки

За даними російського агентства, питання про ліквідацію було затверджено у понеділок, 17 червня. З 2020 року єдиним власником російського ТОВ виступає шведська H&M Hennes & Mauritz.

H&M Group, яка володіє брендами H&M, COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережею магазинів товарів для дому H&M Home, тимчасово зупинила продажі в росії в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Читайте також путін дозволив російській «дочці» American Express самоліквідуватися

Також з 2022 року H&M намагався знайти покупця на свої російські активи. Потенційним покупцям пропонувалися права оренди на близько 170 магазинів, розподільчий центр площею 57,7 тисячі кв. м та товарні запаси загальною вартістю 210 мільйонів доларів США. Чи вдалося H&M щось з цього продати достеменно не відомо.

H&M у 2022 році також призупинив роботу в Україні через воєнні дії. Але у листопаді 2023 року відновив роботу двох своїх магазинів у Києві.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.