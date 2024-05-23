путін дозволив російській «дочці» American Express самоліквідуватися — Finance.ua

путін дозволив російській «дочці» American Express самоліквідуватися Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

путін дозволив російській «дочці» American Express самоліквідуватися

російський диктатор володимир путін дозволив Американ Експрес Банку провести заходи з добровільної ліквідації в порядку, передбаченому законодавством рф.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, ТОВ Амерікан Експрес Банк має базову ліцензію на здійснення банківських операцій із коштами в рублях та іноземній валюті (без права залучення у вклади грошових коштів фізичних осіб і здійснення інкасації грошових коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касового обслуговування фізичних та юридичних осіб). Також він не має права на здійснення банківських операцій з дорогоцінними металами.

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Американ Експрес Банк був оператором платіжної системи American Express.

American Express заявила про припинення роботи в росії на початку березня 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наприкінці березня того самого року ЦБ рф вилучив платіжну систему з відповідного реєстру (до нього її було внесено в липні 2013 року).

Американ Експрес Банк належить американській American Express Company. Він був зареєстрований у грудні 2005 року, ліцензію ЦБ рф він отримав на початку 2006 року.

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Довгі роки ексклюзивним партерном з випуску карток American Express був банк «Русский стандарт».

Нагадаємо, 7 березня 2022 року міжнародна платіжна компанія American Express заявила про те, що припиняє роботу в росії та білорусі. Крім того, корпорація припинила роботу з російськими банками, які потрапили під санкції.

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