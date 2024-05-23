путін дозволив російській «дочці» American Express самоліквідуватися — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

путін дозволив російській «дочці» American Express самоліквідуватися

Фондовий ринок
24
путін дозволив російській «дочці» American Express самоліквідуватися
путін дозволив російській «дочці» American Express самоліквідуватися
російський диктатор володимир путін дозволив Американ Експрес Банку провести заходи з добровільної ліквідації в порядку, передбаченому законодавством рф.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, ТОВ Амерікан Експрес Банк має базову ліцензію на здійснення банківських операцій із коштами в рублях та іноземній валюті (без права залучення у вклади грошових коштів фізичних осіб і здійснення інкасації грошових коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касового обслуговування фізичних та юридичних осіб). Також він не має права на здійснення банківських операцій з дорогоцінними металами.
Читайте також
Американ Експрес Банк був оператором платіжної системи American Express.
American Express заявила про припинення роботи в росії на початку березня 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наприкінці березня того самого року ЦБ рф вилучив платіжну систему з відповідного реєстру (до нього її було внесено в липні 2013 року).
Американ Експрес Банк належить американській American Express Company. Він був зареєстрований у грудні 2005 року, ліцензію ЦБ рф він отримав на початку 2006 року.
Читайте також
Довгі роки ексклюзивним партерном з випуску карток American Express був банк «Русский стандарт».
Нагадаємо, 7 березня 2022 року міжнародна платіжна компанія American Express заявила про те, що припиняє роботу в росії та білорусі. Крім того, корпорація припинила роботу з російськими банками, які потрапили під санкції.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.