Starbucks повертається: компанія реєструє в росії нові товарні знаки — Finance.ua

Starbucks повертається: компанія реєструє в росії нові товарні знаки
Компанія Starbucks, яка пішла з росії, подала в роспатент наприкінці травня вісім заявок на реєстрацію товарних знаків. Усі заявки стосуються кави та кавових напоїв.
російське видання «Ведомости» пише, що компанія планує зареєструвати бренди Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino.
«Класифікація брендів — 21, 30, 35 і 43 класи Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП): для кави миттєвого приготування, приготування напоїв і їжі для вживання на місці, адміністрування програми лояльності та інші», — йдеться в повідомленні.
При цьому російське агентство ТАСС пише про 14 товарних знаків.
Варто зазначити, що в липні 2022 року американська кавова компанія Starbucks продала свій бізнес через повномасштабний напад рф на Україну. Новими власниками стали ресторатор Антон Пінський, репер Тимур Юнусов, відомий як Тіматі, і холдингова компанія сенатора Арсена Канокова «Синдика».
За словами Пінського, вартість угоди склала близько 500 мільйонів рублів. Кав’ярні отримали нову назву — Stars Coffee. Ресторатор намагався зареєструвати зображення товарних знаків Stars Pinskiy Coffee і Stars Kanokov Coffee, але роспатент відмовив, тому що вони схожі на товарні знаки Starbucks.
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