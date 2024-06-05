Starbucks повертається: компанія реєструє в росії нові товарні знаки — Finance.ua

Starbucks повертається: компанія реєструє в росії нові товарні знаки Сьогодні 13:30 — Фондовий ринок

Starbucks повертається: компанія реєструє в росії нові товарні знаки

Компанія Starbucks, яка пішла з росії, подала в роспатент наприкінці травня вісім заявок на реєстрацію товарних знаків. Усі заявки стосуються кави та кавових напоїв.

російське видання «Ведомости» пише , що компанія планує зареєструвати бренди Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino.

«Класифікація брендів — 21, 30, 35 і 43 класи Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП): для кави миттєвого приготування, приготування напоїв і їжі для вживання на місці, адміністрування програми лояльності та інші», — йдеться в повідомленні.

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При цьому російське агентство ТАСС пише про 14 товарних знаків.

Варто зазначити, що в липні 2022 року американська кавова компанія Starbucks продала свій бізнес через повномасштабний напад рф на Україну. Новими власниками стали ресторатор Антон Пінський, репер Тимур Юнусов, відомий як Тіматі, і холдингова компанія сенатора Арсена Канокова «Синдика».

За словами Пінського, вартість угоди склала близько 500 мільйонів рублів. Кав’ярні отримали нову назву — Stars Coffee. Ресторатор намагався зареєструвати зображення товарних знаків Stars Pinskiy Coffee і Stars Kanokov Coffee, але роспатент відмовив, тому що вони схожі на товарні знаки Starbucks.

УНІАН За матеріалами:

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