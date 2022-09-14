Starbucks запустить програму лояльності з NFT-токенами — Finance.ua

Starbucks запустить програму лояльності з NFT-токенами Вчора 03:45 — Фінтех і Картки

Starbucks запустить програму лояльності з NFT-токенами

Найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування Starbucks запустить систему заохочення клієнтів з використанням NFT-токенів.

Команда Polygon надасть блокчейн для карбування колекційних токенів.

Очікується, що нова програма лояльності буде запущена наприкінці 2022 року. Відомо, що клієнти кав’ярні та партнери можуть приєднатися до списку очікування Starbucks Odyssey.

Спільний проєкт дасть можливість учасникам програми лояльності Starbucks Rewards і партнерам Starbucks у США купувати та заробляти фірмові NFT токени Starbucks, виконуючи завдання в інтерактивних іграх.

Усі заплановані активності спрямовані на те, щоб дати клієнту глибші знання про бренд Starbucks і каву.

Нагадаємо, що ще у квітні генеральний директор Starbucks Говард Шульц повідомив, що компанія планує увійти в простір NFT і випустити власну колекцію унікальних токенів до кінця року.

cryptomisto За матеріалами:

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