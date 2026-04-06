Google випустив Gemma 4: ШІ, який можна запускати навіть офлайн Сьогодні 02:12 — Технології&Авто

У Google заявляють, що Gemma 4 демонструє “безпрецедентний рівень інтелекту на один параметр”

Компанія Google представила нове сімейство мовних моделей Gemma 4. Частина технологій, використаних у Gemini 3 Pro, тепер доступна розробникам у форматі open-source.

Чотири варіанти моделей

Google пропонує чотири варіанти Gemma 4, які відрізняються кількістю параметрів. Для периферійних пристроїв, зокрема смартфонів, доступні «ефективні» моделі з 2 та 4 мільярдами параметрів. Для більш потужних систем передбачені варіанти «суміш експертів» із 26 мільярдами параметрів і «щільні» моделі з 31 мільярдом.

У Google заявляють, що Gemma 4 демонструє «безпрецедентний рівень інтелекту на один параметр». Як доказ компанія наводить результати: версії з 31 і 26 мільярдами параметрів посіли третє та шосте місця відповідно в текстовому рейтингу Arena AI, обійшовши моделі, які у 20 разів більші за розміром.

Мультимодальні можливості

Усі моделі здатні працювати з відео та зображеннями, що робить їх придатними для задач на кшталт оптичного розпізнавання тексту.

Дві молодші версії також підтримують обробку аудіо та розпізнавання мовлення. Окремо підкреслюється, що Gemma 4 може генерувати код офлайн, тобто використовуватися для програмування без доступу до інтернету.

Крім того, моделі навчені більш ніж на 140 мовах.

Сімейство Gemma 4 поширюється за ліцензією Apache 2.0, тоді як попередні версії використовували власну ліцензію Gemma. Це рішення відкриває більше можливостей для розробників, дозволяючи вільно змінювати та адаптувати моделі під свої задачі.

У Google зазначають, що відкрита ліцензія створює основу для максимальної гнучкості та цифрового суверенітету: користувачі отримують повний контроль над даними, інфраструктурою та самими моделями. Це також дає змогу без обмежень розгортати рішення як локально, так і в хмарі.

itechua

