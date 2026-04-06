0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Google випустив Gemma 4: ШІ, який можна запускати навіть офлайн

Технології&Авто
70
У Google заявляють, що Gemma 4 демонструє “безпрецедентний рівень інтелекту на один параметр”
Компанія Google представила нове сімейство мовних моделей Gemma 4. Частина технологій, використаних у Gemini 3 Pro, тепер доступна розробникам у форматі open-source.

Чотири варіанти моделей

Google пропонує чотири варіанти Gemma 4, які відрізняються кількістю параметрів. Для периферійних пристроїв, зокрема смартфонів, доступні «ефективні» моделі з 2 та 4 мільярдами параметрів. Для більш потужних систем передбачені варіанти «суміш експертів» із 26 мільярдами параметрів і «щільні» моделі з 31 мільярдом.
У Google заявляють, що Gemma 4 демонструє «безпрецедентний рівень інтелекту на один параметр». Як доказ компанія наводить результати: версії з 31 і 26 мільярдами параметрів посіли третє та шосте місця відповідно в текстовому рейтингу Arena AI, обійшовши моделі, які у 20 разів більші за розміром.

Мультимодальні можливості

Усі моделі здатні працювати з відео та зображеннями, що робить їх придатними для задач на кшталт оптичного розпізнавання тексту.
Дві молодші версії також підтримують обробку аудіо та розпізнавання мовлення. Окремо підкреслюється, що Gemma 4 може генерувати код офлайн, тобто використовуватися для програмування без доступу до інтернету.
Крім того, моделі навчені більш ніж на 140 мовах.
Сімейство Gemma 4 поширюється за ліцензією Apache 2.0, тоді як попередні версії використовували власну ліцензію Gemma. Це рішення відкриває більше можливостей для розробників, дозволяючи вільно змінювати та адаптувати моделі під свої задачі.
У Google зазначають, що відкрита ліцензія створює основу для максимальної гнучкості та цифрового суверенітету: користувачі отримують повний контроль над даними, інфраструктурою та самими моделями. Це також дає змогу без обмежень розгортати рішення як локально, так і в хмарі.
За матеріалами:
itechua
GoogleШІ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems