Google додала в Gemini імпорт чатів і персональних даних з інших ШІ-ботів

У Gemini з’явилися два окремі сценарії імпорту

Google відкрила для Gemini нові інструменти міграції, які дають змогу перенести в сервіс не лише історію спілкування з іншими ШІ-асистентами, а й зібраний ними контекст про користувача.

Про це повідомляє Engadget

Перший дає змогу згенерувати спеціальний запит до іншого ШІ-сервісу, щоб той підсумував усе, що «вивчив» про користувача: стиль письма, ключові вподобання чи особисті деталі, які допомагають персоналізувати відповіді. Після цього такий підсумок можна вставити в Gemini.

Другий варіант передбачає перенесення повної історії чатів з іншого асистента, щоб уже в Gemini можна було посилатися на старі розмови та задачі.

Кому доступна функція

Функція доступна як для безплатних, так і для платних індивідуальних акаунтів, але поки що не працює для бізнес-, enterprise-акаунтів і користувачів молодше 18 років.

Імпорт історії чатів здійснюється через завантаження zip-архіву, а ліміт файлу становить 5 ГБ.

У Google також перейменували функцію past chats на memory, щоб чіткіше прив’язати її до збереження довготривалого контексту.

По суті, Google намагається прибрати одну з головних причин, через яку користувачі не хочуть змінювати ШІ-інструмент: втрату «пам'яті» про попередній досвід. Якщо раніше перехід між ботами означав старт із чистого аркуша, то тепер Gemini намагається забрати з собою і старі діалоги, і персональний профіль користувача.

