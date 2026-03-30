Google додала в Gemini імпорт чатів і персональних даних з інших ШІ-ботів
Google відкрила для Gemini нові інструменти міграції, які дають змогу перенести в сервіс не лише історію спілкування з іншими ШІ-асистентами, а й зібраний ними контекст про користувача.
Про це повідомляє Engadget
У Gemini з’явилися два окремі сценарії імпорту
Перший дає змогу згенерувати спеціальний запит до іншого ШІ-сервісу, щоб той підсумував усе, що «вивчив» про користувача: стиль письма, ключові вподобання чи особисті деталі, які допомагають персоналізувати відповіді. Після цього такий підсумок можна вставити в Gemini.
Другий варіант передбачає перенесення повної історії чатів з іншого асистента, щоб уже в Gemini можна було посилатися на старі розмови та задачі.
Кому доступна функція
Функція доступна як для безплатних, так і для платних індивідуальних акаунтів, але поки що не працює для бізнес-, enterprise-акаунтів і користувачів молодше 18 років.
Імпорт історії чатів здійснюється через завантаження zip-архіву, а ліміт файлу становить 5 ГБ.
У Google також перейменували функцію past chats на memory, щоб чіткіше прив’язати її до збереження довготривалого контексту.
По суті, Google намагається прибрати одну з головних причин, через яку користувачі не хочуть змінювати ШІ-інструмент: втрату «пам'яті» про попередній досвід. Якщо раніше перехід між ботами означав старт із чистого аркуша, то тепер Gemini намагається забрати з собою і старі діалоги, і персональний профіль користувача.
