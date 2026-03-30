0 800 307 555
укр
Google додала в Gemini імпорт чатів і персональних даних з інших ШІ-ботів

Технології&Авто
85
У Gemini з’явилися два окремі сценарії імпорту
Google відкрила для Gemini нові інструменти міграції, які дають змогу перенести в сервіс не лише історію спілкування з іншими ШІ-асистентами, а й зібраний ними контекст про користувача.
Про це повідомляє Engadget

Перший дає змогу згенерувати спеціальний запит до іншого ШІ-сервісу, щоб той підсумував усе, що «вивчив» про користувача: стиль письма, ключові вподобання чи особисті деталі, які допомагають персоналізувати відповіді. Після цього такий підсумок можна вставити в Gemini.
Другий варіант передбачає перенесення повної історії чатів з іншого асистента, щоб уже в Gemini можна було посилатися на старі розмови та задачі.

Кому доступна функція

Функція доступна як для безплатних, так і для платних індивідуальних акаунтів, але поки що не працює для бізнес-, enterprise-акаунтів і користувачів молодше 18 років.
Імпорт історії чатів здійснюється через завантаження zip-архіву, а ліміт файлу становить 5 ГБ.
У Google також перейменували функцію past chats на memory, щоб чіткіше прив’язати її до збереження довготривалого контексту.
По суті, Google намагається прибрати одну з головних причин, через яку користувачі не хочуть змінювати ШІ-інструмент: втрату «пам'яті» про попередній досвід. Якщо раніше перехід між ботами означав старт із чистого аркуша, то тепер Gemini намагається забрати з собою і старі діалоги, і персональний профіль користувача.
За матеріалами:
dev.ua
ШІGoogle
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems