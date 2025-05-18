Google та Elementl Power розроблятимуть ядерні реактори для живлення дата-центрів — Finance.ua
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Google та Elementl Power розроблятимуть ядерні реактори для живлення дата-центрів

Технології&Авто
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Google та Elementl Power розроблятимуть ядерні реактори для живлення дата-центрів
Google та Elementl Power розроблятимуть ядерні реактори для живлення дата-центрів
Google та розробник ядерних об’єктів Elementl Power оголосили про співпрацю над створенням трьох майданчиків для передових ядерних реакторів.
Про це пише TechCrunch.
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Технологічний гігант активно шукає джерела енергії, оскільки зростаючі потреби в електроенергії для його центрів обробки даних, викликані амбіціями в галузі штучного інтелекту, стають дедалі більшими.
Лише цього року Google планує інвестувати $75 млрд у розширення потужностей своїх центрів обробки даних.
У рамках нової угоди Google зобов’язується забезпечити щонайменше 600 мегават генераційної потужності на кожному з трьох майданчиків.
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Elementl зазначив, що реактори будуть підключені до електромережі з можливістю «комерційного відбору», що дозволяє Google напряму купувати електроенергію.
Elementl до цього часу працював непублічно. Команда має досвід у ядерній галузі, хоча ще не розробила жодної електростанції. Компанію заснувала Breakwater North, а підтримку надає Energy Impact Partners.
Elementl застосовує «технологічно нейтральний» підхід, тобто ще не визначилася, з якою компанією, що розробляє малі модульні реактори (SMR), співпрацюватиме для реалізації проєктів.
Серед можливих партнерів Kairos Power виглядає ймовірним лідером, враховуючи її чинну угоду з Google.
За матеріалами:
Forbes.ua
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