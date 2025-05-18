Google та Elementl Power розроблятимуть ядерні реактори для живлення дата-центрів — Finance.ua

Google та Elementl Power розроблятимуть ядерні реактори для живлення дата-центрів Сьогодні 05:13 — Технології&Авто

Google та Elementl Power розроблятимуть ядерні реактори для живлення дата-центрів

Google та розробник ядерних об’єктів Elementl Power оголосили про співпрацю над створенням трьох майданчиків для передових ядерних реакторів.

Про це пише TechCrunch.

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Технологічний гігант активно шукає джерела енергії, оскільки зростаючі потреби в електроенергії для його центрів обробки даних, викликані амбіціями в галузі штучного інтелекту, стають дедалі більшими.

Лише цього року Google планує інвестувати $75 млрд у розширення потужностей своїх центрів обробки даних.

У рамках нової угоди Google зобов’язується забезпечити щонайменше 600 мегават генераційної потужності на кожному з трьох майданчиків.

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Elementl зазначив, що реактори будуть підключені до електромережі з можливістю «комерційного відбору», що дозволяє Google напряму купувати електроенергію.

Elementl до цього часу працював непублічно. Команда має досвід у ядерній галузі, хоча ще не розробила жодної електростанції. Компанію заснувала Breakwater North, а підтримку надає Energy Impact Partners.

Elementl застосовує «технологічно нейтральний» підхід, тобто ще не визначилася, з якою компанією, що розробляє малі модульні реактори (SMR), співпрацюватиме для реалізації проєктів.

Серед можливих партнерів Kairos Power виглядає ймовірним лідером, враховуючи її чинну угоду з Google.

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