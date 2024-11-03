Google розробляє ШІ для керування комп’ютерами — Finance.ua

Google розробляє ШІ для керування комп’ютерами
Компанія Google розробляє нову версію штучного інтелекту, яка зможе управляти компʼютером.
Про це пише The Information.
Її можна буде використовувати для дослідження та здійснення покупок.
Повідомляється, що презентація продукту під назвою Project Jarvis запланована на грудень цього року разом із випуском своєї наступної флагманської моделі великої мови Gemini. Подібну технологію також розробляє Microsoft, зазначає видання.
Компанії Anthropic і Google намагаються створити таку ШІ-модель, яке взаємодіє безпосередньо з комп’ютером або браузером людини.
На сьогодні Anthropic випереджає в цьому питанні Google. Остання модель штучного інтелекту Claude 3.5 Sonnet компанії Anthropic, презентована минулого тижня, отримала нову функцію, яка дозволяє керувати комп’ютером, дивлячись на екран.
Це дозволяє Claude використовувати ваш комп’ютер, як це б робила людина — дивлячись на екран, натискати кнопки, клікати та вводити текст.
Нова функція працює через API. Anthropic попереджає, що використання комп’ютера все ще є експериментальним і може бути схильним до помилок.
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