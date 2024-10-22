Google Messages запроваджує нову функцію для приховування даних профілю — Finance.ua

Google Messages запроваджує нову функцію для приховування даних профілю Вчора 23:32 — Технології&Авто

Google Messages запроваджує нову функцію для приховування даних профілю

У Google Messages з’явилася нова функція, яка дозволяє користувачам контролювати, хто бачить інформацію в їхньому профілі. Тепер можна вибрати, чи ділитися даними з усіма, тільки з контактами чи ні з ким.

Налаштування доступні в меню профілю, Google випустив докладний посібник із використання цієї функції. Поки що вона доступна в бета-версії, але незабаром стане доступною всім.

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З цим оновленням Google Messages робить великий крок до функціональності повномасштабних месенджерів, надаючи користувачам більше контролю за своєю конфіденційністю та особистими даними.

Крім цього, Google тестує нову функцію «Швидкий перегляд», покликану спростити доступ до рецептів у результатах пошуку. Вона дозволяє переглядати повні рецепти без необхідності прокручувати довгі сайти з рекламою та зайвим контентом.

iTechua За матеріалами:

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