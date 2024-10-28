Google Photos показуватиме, коли фото відредагували за допомогою штучного інтелекту — Finance.ua
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Google Photos показуватиме, коли фото відредагували за допомогою штучного інтелекту

Технології&Авто
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Google Photos показуватиме, коли фото відредагували за допомогою штучного інтелекту
Google Photos показуватиме, коли фото відредагували за допомогою штучного інтелекту
Google оголосив, що починаючи з наступного тижня в Google Photos з’явиться позначка, яка вказуватиме на редагування фото за допомогою штучного інтелекту.
Про це йдеться в блозі Джона Фішера, директора з інженерії Google Photos.
Фотографії, відредаговані інструментами на зразок Magic Editor, Magic Eraser та Zoom Enhance, вже містять метадані, які базуються на технічних стандартах від Міжнародної ради з питань преси та телекомунікацій (IPTC).
Ці дані показують, що фото було відредаговано за допомогою генеративного ШІ. Тепер цю інформацію буде видно поруч з іншими даними, такими як назва файлу, місцерозташування та статус резервного копіювання.
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Розділ AI info можна буде знайти в деталях зображення у Google Photos як на вебверсії, так і в додатку. Позначки не обмежуватимуться лише генеративним ШІ. Google також вказуватиме, коли фото містить елементи з кількох різних зображень, як-от під час використання функцій Best Take та Add Me на Pixel.
Фішер зазначив, що ця робота ще не завершена і компанія продовжуватиме збирати відгуки та оцінювати додаткові рішення, щоб додати більше прозорості щодо редагувань ШІ. До цього часу метадані, прикріплені до інструментів ШІ від Google, були практично невидимими для кінцевих користувачів.
За матеріалами:
pravdatutnews.com
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