Google презентував безліч нових функцій у своїх сервісах та кілька пристроїв (фото) — Finance.ua

Google презентував безліч нових функцій у своїх сервісах та кілька пристроїв (фото) Сьогодні 13:39 — Технології&Авто

Google презентував безліч нових функцій у своїх сервісах та кілька пристроїв (фото)

Американський техногігант Google 10 травня провів презентацію Google I/O, на якій представив безліч фірмових гаджетів, а також продемонстрував нові ШІ-розробки.

Використання нейромереж у Google Фото

До кінця року в Google Фото з’явиться нова генеративна нейромережа під назвою Magic Editor. Вона може редагувати конкретні частини фотографій, наприклад переднього або заднього плану. Можна також заповнити пробіли на фотографії або навіть змінити положення об'єкта для кращого кадру.

Покращений пошук та PaLM 2.0

На презентації Google I/O компанія представила три нові пристрої Pixel: телефон Pixel 7a, планшет Pixel Tablet та складаний смартфон Pixel Fold. Для тих, хто стежить за новинами, їхній зовнішній вигляд не стане несподіванкою, сьогодні вони стали доступними для замовлення.

Зазначається, що Bard здатний розуміти 40 мов, серед них і українську. Крім того, Bard знає 20 мов програмування і здатний пояснювати код наданих йому програм, будь-якою з 40 мов, що підтримуються.

Google Maps

У компанії продемонстрували нове покоління 3D-карт, які найближчим часом стануть доступними у 15 містах. Зазначається, що на них у реальному часі можна буде побачити погоду та навіть дорожній трафік.

Workspace

Компанія представила збірник ШІ інструментів під назвою Duet AI — він складається з ряду інструментів генеративного ШІ для програм Google, спрямованих на автоматизацію робочого процесу. Серед ключових функцій в екосистемі Google Workspace було зазначено:

Допомога в написанні листів у Gmail буде доступна не тільки у вебверсії, але і на мобільних пристроях. Контекстні відповіді на листи за допомогою ШІ в Gmail. З’являться у Workspace Labs до кінця місяця.

Генерація зображень за текстовим описом безпосередньо в Google Презентації. Запуск функції у Workspace Labs відбудеться наступного місяця.

Інтелектуальна класифікація у Google Таблицях. Запуск у Workspace Labs у найближчі місяці.

Фони користувача в Google Meet. Запуск у Workspace Labs у найближчі місяці.

Автоматична генерація статей на задану тему за допомогою ШІ в Google Документи. Буде у Workspace Labs до кінця цього місяця.

Коригування готового тексту в Google Документах. Попередня версія для комерційних користувачів Workspace буде доступна протягом найближчих місяців.

Всі ці функції знаходяться в процесі розробки й будуть запущені протягом найближчих місяців.

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Універсальний перекладач

Google тестує новий перекладач, який перекладає відео та синхронізує губи того, хто говорить, зі словами, які він ніколи не вимовляв. Як це працює: сервіс бере відео, наприклад, лекцію з онлайн-курсу, що спочатку записана англійською мовою; транскрибує мовлення; перекладає її; регенерує мовлення (відповідно до стилю і тону) новою мовою; а потім редагує відео так, щоб губи спікера відповідали новому аудіо.

Android 14

Нова версія Android наголосить на штучний інтелект. Google оголосила про нові функції, засновані на ШІ, які з’являться в Android 14.

Однією з таких функцій буде Magic Compose, яка буде доступна у додатку Повідомлення Android. Magic Compose пропонуватиме користувачеві відповіді на повідомлення, згенеровані штучним інтелектом.

Крім того, Google планує запустити ексклюзивну для Pixel функцію, що дозволяє користувачам налаштовувати ізометричні шпалери їх пристроїв за допомогою штучного генеративного інтелекту.

MusicLM

Це новий експериментальний ШІ-інструмент, який перетворює текст на музику. Можна, наприклад, написати «джаз для вечері» й програма створить кілька варіантів пісень.

Google Pixel 7a

Як пише itc.ua, смартфон Google Pixel 7a отримав покращену камеру, екран з частотою 90 Гц та бездротову зарядку — вперше для серії A. Усередині телефона (як і в інших представлених сьогодні пристроях) працює процесор Google Tensor G2.

Тип та розмір екрана такий самий, як і в торішній моделі - 6,1″ OLED. З коробки дисплей має частоту 60 Гц, з увімкненням 90 Гц зображення стає помітно плавнішим. Дисплей на 25% яскравіший за Pixel 6a. Камера має роздільну здатність 64 МП (проти 50 МП у Pixel 7 і 7 Pro) та оптичну стабілізацію. Ширококутник та селфі-камера — по 13 МП.

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Батарея місткістю 4385 мАч трохи менша за акумулятор 4410 мАг у Pixel 6A. Google стверджує, що Pixel 7a може працювати до 72 годин без заряджання в режимі екстремального енергоощадження. Потужність звичайної зарядки 18 Вт (зарядного пристрою немає в комплекті). Бездротове заряджання забезпечує 7,5 Вт.

Телефон отримав алюмінієву раму, захист Gorilla Glass 3 спереду та композитний пластик ззаду. Корпус захищений від вологи та пилу за стандартом IP67. Смартфон виконаний у трьох звичайних кольорах та кораловому.

Смартфон трохи більший за попередника — не тільки за розміром, а й у ціні. Pixel 7 коштує $499. Очевидно, за додаткові $50 Google продає більшу кількість оперативної пам’яті та оновлену камеру.

Планшет Google Pixel

Планшет Pixel теж коштує $499 і головна його особливість, мабуть, не в самому пристрої, а в універсальній підставці / зарядній станції / бездротовій колонці. 11-дюймовий планшет здалеку може здатися пластиковим, але це не так: у нього алюмінієва рамка. Ще одна унікальна особливість — наявність апаратної кнопки Google Home для швидкого доступу до пристроїв розумного будинку.

РК-екран Pixel Tablet має роздільну здатність 2560×1600, співвідношення його сторін 16:10. У планшеті також встановлений процесор Tensor G2. Оперативна пам’ять 8 ГБ, накопичувач — 128 або 256 ГБ. Є роз'єм USB-C з можливістю зарядки та Wi-Fi — варіантів 5G та LTE не передбачено.

Спереду та ззаду розташовано по одній 8 МП камері. Звук відтворюють чотири динаміки, голос під час відеодзвінків передають три мікрофони. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку увімкнення. Pixel Tablet доступний у чотирьох кольорах: білому, світло-рожевому, темно-зелена модель має чорну рамку.

Google Pixel Fold

Найбільший ажіотаж викликає перший складаний телефон компанії. Ціна Pixel Fold не стане важливою конкурентною перевагою, як дехто припускав: він коштує $1799. Смартфон сприймається двояко: з одного боку він успадкував дизайн демократичної серії Pixel, з іншого — це преміальний пристрій із якісним шарніром та збіркою.

У складеному вигляді це 5,8-дюймовий смартфон з OLED-екраном та частотою оновлення 120 Гц. Завдяки пропорціям та специфіці рамок Pixel Fold у розкритому вигляді нагадує мініпланшет з екраном 7,6″. Зовнішній екран з роздільною здатністю 1080×2092 пікселів досягає яскравості 1550 ніт, а внутрішній, а також OLED з роздільною здатністю 2208×1840 — 1450 ніт. Кожен дисплей оснащений 8,3 МП селфі-камерою. На тильній стороні потрійний об'єктив: 48 МП основна камера, 10,8 МП ширококутний та 10,8 МП телевік.

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Усередині Pixel Fold працює той самий чип Tensor G2 разом з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ. Акумулятор на 4800 мАч підтримує швидке заряджання потужністю до 30 Вт або бездротову Qi. Преміальна модель теж не має зарядного пристрою в комплекті.

Товщина Google Pixel Fold в закритому стані - 12 мм, що досить непогано у порівнянні з конкурентами. Прозір щільний, великого внутрішнього простору немає. Через це на екрані формується складка, яка зовсім не заважає у розгорнутому стані (принаймні поки пристрій новий). Кольорів пропонується два: чорний та білий.

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