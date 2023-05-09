ШІ допоміг шахраям вкрасти понад $2,6 мільярда завдяки підміні голосу — Finance.ua

ШІ допоміг шахраям вкрасти понад $2,6 мільярда завдяки підміні голосу Сьогодні 11:32 — Технології&Авто

ШІ допоміг шахраям вкрасти понад $2,6 мільярда завдяки підміні голосу

Американська компанія з розробки систем захисту та аналізу шкідливого ПЗ McAfee дослідила: за допомогою штучного інтелекту кіберзловмисники досягають своєї мети у 77% випадків. Найпопулярнішим методом шахрайства залишається клонування голосу.

Експерти зазначають: 32% користувачів у США стикалися зі схожими видами шахрайства. Своєю чергою в Індії понад 47% опитаних респондентів розповіли, що в аферу потрапили або вони, або їхні знайомі. Аналітика McAfee демонструє, що 77% жертв голосового шахрайства за допомогою ШІ втрачають гроші у таких пропорціях:

більше третини опитаних втратили понад $1000;

7% були обдурені на суму від $5 000 до $15 000 (переважно у США);

загалом же у 2022 році технологія підробки голосу дозволила шахраям вкрасти $2,6 мільярда.

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Цікаво, що засоби клонування голосу стали публічно доступними ще у 2016 році. Відправною точкою вважається момент, коли компанія Adobe представила «фотошоп для аудіо» — Project VoCo. Програма дозволяє додати до аудіозапису чиєїсь промови слова, яких в оригіналі не було.

За даними британської компанії з інформаційної безпеки Pindrop, у період з 2013 по 2017 роки кількість таких шахрайств збільшилася на 350%. А у 2019 році стало відомо про випадок, коли злочинці використали технологію підробки голосу для викрадення $ 243 000.

У McAfee підкреслюють — ШІ-клонування голосу є видозміною «шахрайства самозванців» — методу, коли зловмисник використовує голос коханої чи близької людини потенційної жертви та просить гроші на нібито екстрений випадок.

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Аналітики попереджають: оскільки ШІ-інструменти стали відносно дешеві та доступні, кіберзловмисники можуть швидко й легко створювати голосові клони. Зазвичай це не складає жодних проблем, оскільки активні користувачі соцмереж можуть викладати аудіо чи відео, де вони про щось розповідають чи коментують певну ситуацію. Дослідження McAfee виявили, що інструменти клонування голосу забезпечують точність відтворення аж на 95%.

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