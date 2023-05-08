Вчені за допомогою ШІ навчились перетворювати сигнали мозку на відео зі спогадами — Finance.ua
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Вчені за допомогою ШІ навчились перетворювати сигнали мозку на відео зі спогадами

Технології&Авто
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Вчені за допомогою ШІ навчились перетворювати сигнали мозку на відео зі спогадами
Вчені за допомогою ШІ навчились перетворювати сигнали мозку на відео зі спогадами
Група дослідників із Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL), Швейцарія, розробила інструмент штучного інтелекту, що може інтерпретувати сигнали мозку у режимі реального часу. Отримані сигнали ШІ перетворює на відео зі спогадами.
Вчені проводили дослідження на мишах, демонструючи гризунам відео. Алгоритм машинного навчання під назвою CEBRA реконструює те, що переглядають миші. Піддослідним показували чорно-білий фільм 1960-х років про людину, яка біжить до машини та відкриває багажник. Оригінальний фільм та реконструйовані CEBRA кадри виявилися ідентичними.
У своєму дослідженні вчені вимірювали та реєстрували мозкову активність миші за допомогою електродів-зондів, вставлених в область зорової кори мозку. CEBRA навчався на фільмах, переглянутих мишами, та активності їхнього мозку в реальному часі.
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За допомогою отриманих даних алгоритм CEBRA дізнався, які сигнали мозку пов’язані із певними кадрами фільму. Крім того, коли CEBRA почав обробляти нову мозкову активність, якої не було в наборі навчальних даних (від миші, яка переглядає інший фільм), ШІ зміг передбачити, який кадр дивилася миша в режимі реального часу, а дослідники перетворили ці дані на власний фільм.
За матеріалами:
noworries
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