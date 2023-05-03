Вчені розробили систему штучного інтелекту, здатну перетворювати людські думки на слова — Finance.ua

Вчені розробили систему штучного інтелекту, здатну перетворювати людські думки на слова Сьогодні 23:48 — Технології&Авто

Вчені розробили систему штучного інтелекту, здатну перетворювати людські думки на слова

Вчені з Техасу навчились використовувати LLM (велику мовну модель) GPT для читання людських думок. Розроблений нещодавно мовний декодер здатний перетворювати думки людей у текст.

Унікальний винахід став першим в історії, коли людська мова була неінвазивно реконструйована на основі сигналів мозку, які зчитуються за допомогою апарату функціональної магнітно-резонансної томографії (ФМРТ).

Декодер зміг інтерпретувати суть історій, які люди дивилися чи слухали, чи навіть просто уявляли — за допомогою патернів мозку ФМРТ. Це досягнення, по суті, дозволяє машині читати думки людей із безпрецедентною ефективністю. Хоча технологія все ще знаходиться на ранній стадії, вчені сподіваються, що одного разу вона допоможе людям з неврологічними захворюваннями, що впливають на мовлення, чітко спілкуватися із зовнішнім світом.

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«Мета мовного декодування — записати активність мозку користувача та передбачити слова, які він чув, вимовляв чи репрезентував. Зрештою, ми сподіваємося, що ця технологія зможе допомогти людям, які втратили здатність говорити через інсульт чи інші захворювання», — зазначив аспірант факультету комп’ютерних наук Техаського університету в Остіні Джеррі Танг.

Команда, яка створила декодер, також попередила, що платформи для читання мозку можуть зрештою мати «жахливі застосування», у тому числі для стеження за урядами та працівниками. Подібні декодери викликають етичні побоювання щодо конфіденційності розуму.

«Наш аналіз конфіденційності показує, що нині потрібна співпраця суб’єктів як для навчання, так і для застосування декодера. Однак, майбутні розробки можуть дозволити декодерам обійти ці вимоги. Мало того, навіть якщо передбачення декодера будуть неточними без участі суб’єкта, вони можуть бути свідомо неправильно витлумачені в зловмисних цілях», — висловили свої побоювання вчені.

noworries За матеріалами:

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