Смартфони серії Honor 90 отримають камеру на 200 Мп — Finance.ua
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Смартфони серії Honor 90 отримають камеру на 200 Мп

Фондовий ринок
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Смартфони серії Honor 90 отримають камеру на 200 Мп
Смартфони серії Honor 90 отримають камеру на 200 Мп
Розкрито характеристики флагманських смартфонів ще не анонсованої серії Honor 90. Відомий інсайдер Digital Chat Station, прогнози якого завжди підтверджуються, заявляє, що смартфони отримають камеру з роздільною здатністю 200 Мп, пише Gizmochina.
Джерело повідомляє, що базовий Honor 90 отримає швидку зарядку потужністю 66 Вт, а Pro-версія — на 90 Вт. Щодо дисплея, то модель Honor 90 Pro матиме екран з роздільною здатністю 1,5K. Камера у нього матиме датчик Samsung ISOCELL HP3 з роздільною здатністю 200 Мп. Чипсет теж флагманський, найімовірніше, 8 Gen 1. Інші джерела також заявляють, що серцем апарату може стати сучасніший Snapdragon 8 Gen 2.
Поки не відомо, коли відбудеться анонс смартфона та скільки він коштуватиме. За деякими даними, прем’єра новинок відбудеться у Китаї у травні чи на початку червня 2023 року.
За матеріалами:
ITsider.
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