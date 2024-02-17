Google планує інвестувати 25 млн євро, щоб навчити європейців користуватися ШІ — Finance.ua

Google планує інвестувати 25 млн євро, щоб навчити європейців користуватися ШІ Сьогодні 04:15 — Технології&Авто

Google планує інвестувати 25 млн євро, щоб навчити європейців користуватися ШІ

Google хоче навчати користувачів з країн Європи використанню штучного інтелекту. Для цього компанія планує інвестувати 25 млн євро у програми навчання.

Про це пише Reuters.

У Google заявили, що скористатися програмою та подати заявки можуть соціальні підприємства та некомерційні організації, які зможуть залучити аудиторію тих, кому буде дійсно корисно.

Компанія також планує провести серію навчань для підтримки компаній, які користуються ШІ для масштабування свого бізнесу. Google також розширила безкоштовні онлайн-курси з ШІ до 18 мов.

«Дослідження показують, що переваги штучного інтелекту можуть посилити існуючу нерівність, особливо у сфері економічної безпеки та зайнятості. Нова програма допоможе людям по всій Європі розвивати свої знання, навички та впевненість у сфері ШІ, гарантуючи, що ніхто не залишиться позаду», — наголосив виконавчий директор центру громадського впливу Адріан Браун, який керує некомерційною програмою разом з Google.

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Довідка Finance.ua:

У Євросоюзі планують в майбутньому використовувати штучний інтелект для біометричного спостереження в цілях національної безпеки і оборони. Вони пішли на деякі компроміси, щоб досягти фінальної згоди.

У Брюсселі досягли угоди щодо Акта про штучний інтелект. Він стане першим механізмом обов’язкового регулювання цієї сфери у світі. Згідно з проєктом, майбутній Акт про ШІ у деяких сферах заборонятиме або обмежуватиме застосування цієї технології.



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