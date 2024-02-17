Google планує інвестувати 25 млн євро, щоб навчити європейців користуватися ШІ — Finance.ua
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Google планує інвестувати 25 млн євро, щоб навчити європейців користуватися ШІ

Технології&Авто
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Google планує інвестувати 25 млн євро, щоб навчити європейців користуватися ШІ
Google планує інвестувати 25 млн євро, щоб навчити європейців користуватися ШІ
Google хоче навчати користувачів з країн Європи використанню штучного інтелекту. Для цього компанія планує інвестувати 25 млн євро у програми навчання.
Про це пише Reuters.
У Google заявили, що скористатися програмою та подати заявки можуть соціальні підприємства та некомерційні організації, які зможуть залучити аудиторію тих, кому буде дійсно корисно.
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Компанія також планує провести серію навчань для підтримки компаній, які користуються ШІ для масштабування свого бізнесу. Google також розширила безкоштовні онлайн-курси з ШІ до 18 мов.
«Дослідження показують, що переваги штучного інтелекту можуть посилити існуючу нерівність, особливо у сфері економічної безпеки та зайнятості. Нова програма допоможе людям по всій Європі розвивати свої знання, навички та впевненість у сфері ШІ, гарантуючи, що ніхто не залишиться позаду», — наголосив виконавчий директор центру громадського впливу Адріан Браун, який керує некомерційною програмою разом з Google.
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Довідка Finance.ua:

  • У Євросоюзі планують в майбутньому використовувати штучний інтелект для біометричного спостереження в цілях національної безпеки і оборони. Вони пішли на деякі компроміси, щоб досягти фінальної згоди.
  • У Брюсселі досягли угоди щодо Акта про штучний інтелект. Він стане першим механізмом обов’язкового регулювання цієї сфери у світі. Згідно з проєктом, майбутній Акт про ШІ у деяких сферах заборонятиме або обмежуватиме застосування цієї технології.
За матеріалами:
Finance.ua
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