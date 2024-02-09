Тім Кук підтвердив, що в iOS 18 буде зроблено великий наголос на ШІ — Finance.ua
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Тім Кук підтвердив, що в iOS 18 буде зроблено великий наголос на ШІ

Фінтех і Картки
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Тім Кук підтвердив, що в iOS 18 буде зроблено великий наголос на ШІ
Тім Кук підтвердив, що в iOS 18 буде зроблено великий наголос на ШІ
Генеральний директор Apple Тім Кук прокоментував прагнення компанії розвивати штучний інтелект. Він заявив, що Apple інвестує в штучний інтелект «величезну» кількість часу і зусиль, а подробиці буде розкрито пізніше цього року, пише icases.
У міру того, як ми дивимося вперед, ми будемо продовжувати інвестувати в ці та інші технології, які будуть формувати майбутнє. Це включає в себе штучний інтелект, де ми продовжуємо витрачати величезну кількість часу і зусиль, і ми раді поділитися подробицями нашої поточної роботи в цьому просторі в кінці цього року.
З чуток, прийдешня iOS 18 може стати найбільшим оновленням програмного забезпечення в історії Apple з кількома функціями штучного інтелекту.
З чуток, Apple працює над технологією генеративного ШІ для поліпшення Siri, застосунку «Повідомлення» тощо. ШІ може бути інтегрований в операційну систему, Apple Music, Pages, Xcode та інші додатки.
Apple планує впровадити в Siri великомасштабні мовні моделі, щоб Siri могла автоматизувати складні завдання, що призведе до глибшої інтеграції між Siri і додатком Shortcuts.
За матеріалами:
Finance.ua
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