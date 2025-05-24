Google лідирує за кількістю патентів у сфері штучного інтелекту — Finance.ua

Google лідирує за кількістю патентів у сфері штучного інтелекту 24.05.2025, 02:24 — Технології&Авто

Google лідирує за кількістю патентів у сфері штучного інтелекту

Google випередила IBM і стала лідером за кількістю патентних заявок у галузі генеративного штучного інтелекту та агентного ШІ.

Про це повідомляє Axios.

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За останні місяці кількість заявок на патенти, пов’язані з генеративним ШІ в США, зросла більш ніж на 50%.

Видання вважає, що це свідчить про активне дослідження і розробку нових технологій.

Очолюють список патентів для агентного ШІ у США Google і NVIDIA, за ними йдуть IBM, Intel і Microsoft.

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У глобальному рейтингу лідирують ті ж Google і NVIDIA, а також у першу 10 увійшли три китайські університети, що свідчить про конкуренцію між США і Китаєм у цій галузі.

За 14 місяців із лютого 2024 по квітень 2025 року кількість заявок у США на патенти, пов’язані з генеративним ШІ, зросла на 56%, а виданих патентів стало більше на 32%.

Генеративний ШІ становить 17% заявок на патенти з ШІ в США, агентний ШІ — 7%.

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