Дослідники працюють над ШІ, який створюватиме прогноз погоди — Finance.ua

Дослідники працюють над ШІ, який створюватиме прогноз погоди Сьогодні 23:03 — Технології&Авто

Дослідники працюють над ШІ, який створюватиме прогноз погоди

Дослідники розробили систему на базі штучного інтелекту, яка зможе створювати прогнози погоди.

Про це пише The Guardian.

У більшості розвинених країн для прогнозування погоди використовують потужні комп’ютерні системи, однак у країнах, що розвиваються, немає достатньо грошей, персоналу й обчислювальних потужностей для прогнозування.

Нова система прогнозування погоди Aardvark Weather «перевершує суперкомп’ютери й у тисячі разів швидша», кажуть розробники з Кембриджа. За їх словами, для прогнозу погоди треба лише звичайний комп’ютер.

Проєкт здатен «повністю замінити традиційні методи» й створюватиме локальні прогнози для різних потреб — наприклад, для аграрного сектору в Африці або енергетичної інфраструктури Європи.

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Aardvark Weather також зможе попереджати про потенційні природні катастрофи.

«Найважливіше, що кожна країна, що розвивається, і кожна малонаселена країна отримає надійний прогноз», — кажуть дослідники.

The Village Україна За матеріалами:

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