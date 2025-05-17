Дослідники працюють над ШІ, який створюватиме прогноз погоди — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дослідники працюють над ШІ, який створюватиме прогноз погоди

Технології&Авто
12
Дослідники працюють над ШІ, який створюватиме прогноз погоди
Дослідники працюють над ШІ, який створюватиме прогноз погоди
Дослідники розробили систему на базі штучного інтелекту, яка зможе створювати прогнози погоди.
Про це пише The Guardian.
Читайте також
У більшості розвинених країн для прогнозування погоди використовують потужні комп’ютерні системи, однак у країнах, що розвиваються, немає достатньо грошей, персоналу й обчислювальних потужностей для прогнозування.
Нова система прогнозування погоди Aardvark Weather «перевершує суперкомп’ютери й у тисячі разів швидша», кажуть розробники з Кембриджа. За їх словами, для прогнозу погоди треба лише звичайний комп’ютер.
Проєкт здатен «повністю замінити традиційні методи» й створюватиме локальні прогнози для різних потреб — наприклад, для аграрного сектору в Африці або енергетичної інфраструктури Європи.
Читайте також
Aardvark Weather також зможе попереджати про потенційні природні катастрофи.
«Найважливіше, що кожна країна, що розвивається, і кожна малонаселена країна отримає надійний прогноз», — кажуть дослідники.
За матеріалами:
The Village Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems