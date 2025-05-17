Дослідники працюють над ШІ, який створюватиме прогноз погоди — Finance.ua

Дослідники працюють над ШІ, який створюватиме прогноз погоди
Дослідники розробили систему на базі штучного інтелекту, яка зможе створювати прогнози погоди.
Про це пише The Guardian.
У більшості розвинених країн для прогнозування погоди використовують потужні комп’ютерні системи, однак у країнах, що розвиваються, немає достатньо грошей, персоналу й обчислювальних потужностей для прогнозування.
Нова система прогнозування погоди Aardvark Weather «перевершує суперкомп’ютери й у тисячі разів швидша», кажуть розробники з Кембриджа. За їх словами, для прогнозу погоди треба лише звичайний комп’ютер.
Проєкт здатен «повністю замінити традиційні методи» й створюватиме локальні прогнози для різних потреб — наприклад, для аграрного сектору в Африці або енергетичної інфраструктури Європи.
Aardvark Weather також зможе попереджати про потенційні природні катастрофи.
«Найважливіше, що кожна країна, що розвивається, і кожна малонаселена країна отримає надійний прогноз», — кажуть дослідники.
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