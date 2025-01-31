Goldman Sachs іде з ринку росії — Finance.ua

Goldman Sachs іде з ринку росії Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

Goldman Sachs іде з ринку росії

Одна з провідних інвестиційних компаній світу Goldman Sachs отримала дозвіл від президента рф володимира путіна на продаж свого бізнесу в країні.

Про це пише Bloomberg 31 січня.

Новим власником російського підрозділу Goldman Sachs стане Balchug Capital, компанія Давида Амаряна. За даними російського «Інтерфаксу», його прізвище вже фігурувало в кількох угодах з викупу активів іноземних компаній, що покидають російський ринок.

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Сума угоди не розкривається.

Goldman Sachs Group вела свою діяльність у росії з січня 2009 року. Банк спеціалізувався на обслуговуванні корпоративних клієнтів Goldman Sachs і не працював із фізичними особами. У рейтингу російського «Інтерфакс» за підсумками девʼяти місяців 2024 року він посідав 230-те місце за розміром активів серед російських банків.

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Після початку російського вторгнення в Україну Goldman Sachs першим серед гігантів Волл-Стріт оголосив про вихід із рф. Банк перемістив частину своїх співробітників із москви до Дубая.

На кінець 2021 року кредитний ризик компанії в росії складав $650 млн, більшість з яких були повʼязані з недержавними контрагентами або позичальниками.

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