Виробник Oreo Mondelez відмовився покинути ринок росії — Bloomberg Сьогодні 09:29 — Фондовий ринок

Виробник Oreo Mondelez відмовився покинути ринок росії — Bloomberg

Після вторгнення в Україну у 2022 році Mondelez International приєдналася до низки міжнародних компаній, які зобов’язалися скоротити свою присутність у росії. Згодом виробник печива Oreo та іншої «кондитерки» відмовився від цих зобов’язань, що змусило деяких акціонерів поновити заклики до більшої прозорості.

Про це пише Bloomberg.

«Минулого року компанія вилучила з попередньої заявки до Комісії з цінних паперів і бірж слова про те, що вона має намір перетворити російський бізнес на „самостійну“ діяльність, — йдеться в публікації. — Вона також видалила зі свого веб-сайту дві політики, які описували плани скорочення присутності в росії».

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Незрозуміло, що спонукало Mondelez видалити ці формулювання, і деякі акціонери кажуть, що вони розчаровані недостатньою прозорістю компанії, пише Bloomberg.

За словами Йохана Флорена, представника шведського пенсійного фонду AP7, міноритарного акціонера Mondelez, цього року, ймовірно, буде подано нову пропозицію акціонерів, яка вимагатиме більшої прозорості щодо діяльності компанії в зонах конфліктів.

«Скасування керівних принципів щодо росії свідчить про те, що компанія, можливо, відступає від своїх попередніх зобов’язань скоротити свою присутність у країні, — йдеться в публікації. — Хоча в 3 кварталі 2024 року на росію припадало лише 2,9% консолідованого чистого доходу Mondelez, ця частка зросла з 2,7% роком раніше, а прибутковість залишається „вищою за історичні рівні“, згідно з останнім квартальним звітом компанії».

Відсутність прозорості є головною проблемою у відносинах з Mondelez, сказав Флорен, представник міноритарного акціонера компанії.

Зазначається, що з початку війни у 2022 році деякі компанії, такі як McDonald’s Corp., Whirlpool Corp. та ресторанна група Yum! Brands Inc., взагалі покинули росію.

Згідно зі звітом, оприлюдненим KSE Institute та групами активістів B4Ukraine і Squeezing Putin, у 2023 році Mondelez заплатив російському уряду $62 млн податків.

Як повідомлялось, у травні 2024 року Європейська комісія оштрафувала Mondelez International на 337,5 млн євро за 22 випадки перешкоджання транскордонній торгівлі печивом, шоколадом і кавою.

Національне агентство із запобігання корупції України внесло Mondelez до списку міжнародних спонсорів війни.

Після цього скандинавські країни почали бойкотувати продукцію компанії Mondelez International. Це призвело до того, що виробник Oreo і Milka вирішив відокремити бізнес у росії. Станом на березень 2024 року Mondelez призупинила рекламу та інвестиції у російський бізнес, але припиняти роботу не стала.

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