Gemini від Google може генерувати подкасти у браузері на основі результатів пошуку користувача — Finance.ua

Gemini від Google може генерувати подкасти у браузері на основі результатів пошуку користувача 21.06.2025, 01:17 — Технології&Авто

Gemini від Google може генерувати подкасти у браузері на основі результатів пошуку користувача

Компанія Google тестує нову функцію штучного інтелекту, яка базується на найновішій моделі Gemini й може генерувати швидкі аудіооглядів у форматів діалогів для деяких пошукових запитів користувача.

Про це повідомляє Ars Technica.

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Ця функція нагадує один з найцікавіших експериментів Google NotebookLM, який дає можливість досліджувати документи та нотатки за допомогою моделі штучного інтелекту Gemini.

Минулого року Google додала можливість генерувати так звані аудіоогляди з документів у в NotebookLM. Тепер Google додала ці ШІ-подкасти до результатів пошуку у браузері.

Як це працює

Замість того, щоб клікати на посилання або читати ШІ-огляд, два ШІ-ведучі можуть розповісти, що пошукові алгоритми знайшли за тим чи іншим запитом.

Наразі ця функція доступна лише в пошукових лабораторіях, тобто її необхідно ввімкнути вручну. Однак приєднатися до тестування і випробувати ШІ-подкасти в пошуку може більшість користувачів.

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Після активації вбудований плеєр з’явиться у результатах пошуку Google.

Він знаходиться не вгорі зі звичайним блоком тексту, згенерованого штучним інтелектом, а після перших кількох результатів пошуку, під розділом «Люди також запитують».

«Шукаєте тему, з якою не знайомі? Аудіоогляд допоможе вам зорієнтуватися, пропонуючи зручний спосіб отримання інформації без використання рук, незалежно від того, чи ви виконуєте кілька завдань одночасно, чи просто віддаєте перевагу аудіоформату», — описують функцію розробники.

Google не витрачає ресурси на автоматичне генерування аудіо, тому для початку потрібно натиснути кнопку «Генерувати». Через кілька секунд користувач отримає діалог між двома голосами штучного інтелекту, що підсумовує результати пошуку.

Плеєр містить список джерел, на основі яких побудовано огляд, а також опцію прискорення або уповільнення відтворення.

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