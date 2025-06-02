Gmail впроваджує автоматичні підсумки листів за допомогою Gemini — Finance.ua

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Gmail впроваджує автоматичні підсумки листів за допомогою Gemini

Технології&Авто
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Gmail впроваджує автоматичні підсумки листів за допомогою Gemini
Gmail впроваджує автоматичні підсумки листів за допомогою Gemini
Google анонсувала нову функцію для користувачів Gmail на Android та iOS: автоматичні підсумки листів, створені за допомогою штучного інтелекту Gemini.
Це оновлення покликане спростити перегляд довгих електронних листів і ланцюжків повідомлень, надаючи користувачам короткий виклад основного змісту.
Основні зміни:
  • Автоматичні підсумки. Раніше користувачі мали вручну натискати кнопку «Summarize this email» для отримання підсумку. Тепер Gemini автоматично створює підсумки для довгих листів або ланцюжків з кількома відповідями, розміщуючи їх у верхній частині листа.
  • Оновлення в реальному часі. Підсумки оновлюються автоматично при надходженні нових відповідей у ланцюжку, забезпечуючи актуальність інформації.
  • Мовна підтримка. Наразі функція доступна лише для англомовних листів.
Функція автоматичних підсумків листів у Gmail впроваджується поступово. Для доменів з типом оновлення Rapid Release вона стала доступною з 29 травня 2025 року. У випадку доменів з Scheduled Release розгортання триватиме до 15 днів з моменту початку впровадження.
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Користувачі, які раніше придбали додатки Gemini Business або Gemini Enterprise, також отримають цю функцію.
Щоб скористатися новою функцією, користувачам необхідно активувати «розумні функції та персоналізацію» в налаштуваннях Gmail. Адміністратори можуть керувати цими налаштуваннями через консоль адміністратора.
Крім автоматичних підсумків, Gemini в Gmail також пропонує:
  • допомогу у створенні чернеток листів;
  • пропозиції відповідей на листи;
  • інтеграцію з Google Календарем для створення, редагування або видалення подій.
За матеріалами:
double.news
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