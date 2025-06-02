Gmail впроваджує автоматичні підсумки листів за допомогою Gemini — Finance.ua

Gmail впроваджує автоматичні підсумки листів за допомогою Gemini Сьогодні 07:34 — Технології&Авто

Gmail впроваджує автоматичні підсумки листів за допомогою Gemini

Google анонсувала нову функцію для користувачів Gmail на Android та iOS: автоматичні підсумки листів, створені за допомогою штучного інтелекту Gemini.

Це оновлення покликане спростити перегляд довгих електронних листів і ланцюжків повідомлень, надаючи користувачам короткий виклад основного змісту.

Основні зміни:

Автоматичні підсумки. Раніше користувачі мали вручну натискати кнопку «Summarize this email» для отримання підсумку. Тепер Gemini автоматично створює підсумки для довгих листів або ланцюжків з кількома відповідями, розміщуючи їх у верхній частині листа.

Оновлення в реальному часі. Підсумки оновлюються автоматично при надходженні нових відповідей у ланцюжку, забезпечуючи актуальність інформації.

Мовна підтримка. Наразі функція доступна лише для англомовних листів.

Функція автоматичних підсумків листів у Gmail впроваджується поступово. Для доменів з типом оновлення Rapid Release вона стала доступною з 29 травня 2025 року. У випадку доменів з Scheduled Release розгортання триватиме до 15 днів з моменту початку впровадження.

Користувачі, які раніше придбали додатки Gemini Business або Gemini Enterprise, також отримають цю функцію.

Щоб скористатися новою функцією, користувачам необхідно активувати «розумні функції та персоналізацію» в налаштуваннях Gmail. Адміністратори можуть керувати цими налаштуваннями через консоль адміністратора.

Крім автоматичних підсумків, Gemini в Gmail також пропонує:

допомогу у створенні чернеток листів;

пропозиції відповідей на листи;

інтеграцію з Google Календарем для створення, редагування або видалення подій.

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