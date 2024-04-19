G7 розглядає $300 мільярдів заморожених активів рф як заставу для кредитів Україні — Домбровскіс — Finance.ua

G7 розглядає $300 мільярдів заморожених активів рф як заставу для кредитів Україні — Домбровскіс Сьогодні 10:45 — Світ

G7 розглядає $300 мільярдів заморожених активів рф як заставу для кредитів Україні — Домбровскіс

Країни Групи семи (G7) обговорюють можливість використання заморожених російських активів на суму майже 300 мільярдів доларів як застави для надання кредитів Україні.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

За словами Домбровскіса, розглядаються різні варіанти і тривають дискусії. Він висловив надію, що Європейський Союз найближчими місяцями схвалить окрему процедуру щодо використання прибутків або відсотків, отриманих від активів рф, для допомоги Україні.

У середу представники фінансових відомств країн G7 заявили, що вони твердо налаштовані допомогти Україні задовольнити термінові потреби у короткостроковому фінансуванні, включно з використанням відсотків, отриманих із заморожених російських активів. У заяві не було конкретного плану використання активів.

Домбровскіс зазначив, що швидше за все процедура ЄС передбачатиме заставу для російських активів замість їх повного арешту.

«Ми обговорюємо низку різних варіантів. Один із них — конфіскація, а інший — надання застави або навіть використання надприбутків або відсотків від цих активів для фінансування позики», — зазначив своєю чергою заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

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«Я не сумніваюся, що ми знайдемо спосіб, але ми повинні бути творчими, ми повинні бути гнучкими», — сказав також очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон.

Раніше міністр фінансів Франції Бруно ле Мер заявив, що G7 повинна бути в змозі використовувати відсотки від 3 до 5 мільярдів євро на рік, отримані від активів.

Як повідомлялося, більшість із близько 300 мільярдів російських активів, що були заморожені в країнах Заходу після початку повномасштабної агресії рф проти України, перебувають у Бельгії. За відкритою інформацією, на балансі Euroclear нині 192 мільярди євро активів російського Центробанку. ЄС шукає правові механізми поводження із заблокованими ресурсами, а також із нарахованими на них відсотками, обсяг яких за минулі два роки сягнув 5 мільярдів євро.

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Країни G7 24 лютого оприлюднили заяву, в якій підтвердили, що триматимуть замороженими активи росії у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни рф проти України.

Укрінформ За матеріалами:

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