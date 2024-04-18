Глава Європейського центробанку «рознесла» план США щодо заморожених активів рф: що не так — Finance.ua

Глава Європейського центробанку «рознесла» план США щодо заморожених активів рф: що не так Сьогодні 20:37

Глава Європейського центробанку «рознесла» план США щодо заморожених активів рф: що не так

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард рознесла ідею використати понад 260 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні. Вона попередила про ризики порушення міжнародного права.

Видання Financial Times пише, що слова Лагард вказують на трансатлантичний розкол у зв’язку зі спробою залучити десятки мільярдів євро для України, яка має бути забезпечена майбутнім прибутком від російських державних активів, заморожених західними країнами.

«Я бачила чотири різні схеми або пропозиції, щоб обійти те, що багато юристів або адвокатів — зокрема в деяких адміністраціях цієї країни — вважають дуже серйозною юридичною перешкодою, яка може бути витлумачена як порушення правового міжнародного порядку. Перехід від заморожування активів до їхньої конфіскації, до розпорядження ними — це те, що необхідно розглянути дуже ретельно», — заявила Лагард.

При цьому вона попередила, що це може спричинити «порушення міжнародного права, яке ви хочете захистити; яке ви хотіли б, щоб росія поважала».

Після безрезультатних дебатів група країн G7 у середу ввечері виступила із заявою: «Ми підтверджуємо нашу рішучість домогтися того, щоб росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні. Суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки це буде можливо, згідно з відповідними правовими системами».

Лагард заявила, що у неї «немає жодних сумнівів» у тому, що Росію слід змусити заплатити за відновлення України. За її словами, «прискорене отримання коштів через відсутність фінансування в інших місцях — це відкриває цілу низку інших питань, що стосуються дотримання міжнародного правового порядку, фінансової стабільності та солідарної відповідальності».

Конфіскація заморожених активів рф — останні новини

У «Великій сімці» виникли розбіжності з приводу того, що робити з російськими активами на 260 мільярдів євро, які були заарештовані Заходом після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вашингтон підтримав ідею конфіскації всіх резервів і передачі їх Україні, а європейські чиновники побоюються, що ця ідея може порушити міжнародне право і дестабілізувати фінансові ринки.

Країни ЄС воліли б передати Києву тільки прибуток, отриманий від базових активів. Але питання про використання російських резервів для надання Києву більших сум стало більш актуальним останніми місяцями, оскільки війна триває вже третій рік, а додаткова допомога Україні з боку США затримується в Конгресі.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.