Функції КРАІЛ можуть передати Мінцифри — Finance.ua

Функції КРАІЛ можуть передати Мінцифри Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Функції КРАІЛ можуть передати Мінцифри

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує ухвалити на засіданні рішення про передачу функцій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Міністерству цифрової трансформації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідне рішення має бути ухвалене на основі двох законопроєктів — урядового № 9256 та № 9256-д, який доопрацьований самим Железняком.

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«Так, по історії з казино. Завтра збереться наш Комітет і проголосує законопроект про ліквідацію КРАІЛ (Комісії з грального бізнесу). Функціонал передадуть Мінцифрі. Це буде зроблено на основі двох законів: урядового і мого. Тобто буде варіант доопрацьований 9256-д», — написав він.

Железняк додає, що в новий законопроєкт увійдуть норми по посиленню покарання за незаконну рекламу, систему онлайн-моніторингу і інше.

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«Нагадаю, і так в законі вже є обмеження (про рекламу. — Ред.), просто їх ніхто не боїться порушувати. Зараз буде цікаво спостерігати, як включаться окремі депутати в протидію…» — зазначив він.

Додамо, що напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино.

«Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином», — розповів президент.

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