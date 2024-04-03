Функції КРАІЛ можуть передати Мінцифри — Finance.ua

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Функції КРАІЛ можуть передати Мінцифри

Казна та Політика
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Функції КРАІЛ можуть передати Мінцифри
Функції КРАІЛ можуть передати Мінцифри
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує ухвалити на засіданні рішення про передачу функцій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Міністерству цифрової трансформації.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, відповідне рішення має бути ухвалене на основі двох законопроєктів — урядового № 9256 та № 9256-д, який доопрацьований самим Железняком.
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«Так, по історії з казино. Завтра збереться наш Комітет і проголосує законопроект про ліквідацію КРАІЛ (Комісії з грального бізнесу). Функціонал передадуть Мінцифрі. Це буде зроблено на основі двох законів: урядового і мого. Тобто буде варіант доопрацьований 9256-д», — написав він.
Железняк додає, що в новий законопроєкт увійдуть норми по посиленню покарання за незаконну рекламу, систему онлайн-моніторингу і інше.
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«Нагадаю, і так в законі вже є обмеження (про рекламу. — Ред.), просто їх ніхто не боїться порушувати. Зараз буде цікаво спостерігати, як включаться окремі депутати в протидію…» — зазначив він.
Додамо, що напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино.
«Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином», — розповів президент.
За матеріалами:
Діло
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