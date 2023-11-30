Податківці нарахували гральному бізнесу порушень на 52 мільярди — Finance.ua

Податківці нарахували гральному бізнесу порушень на 52 мільярди Сьогодні 04:31 — Казна та Політика

Податківці нарахували гральному бізнесу порушень на 52 мільярди

Державна податкова служба підтвердила, що за результатами перевірки представників грального бізнесу було встановлено порушень на 52 млрд грн.

Про це йдеться в письмовому коментарі на запит Forbes директорки Департаменту податкового аудиту ДПС Тетяни Доценко.

Територіальні органи ДПС провели контрольно-перевірні заходи субʼєктів господарювання, які на підставі отриманих ліцензій мають право здійснювати діяльність у сфері азартних ігор, повідомили в податковій.

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За результатами перевірок встановлено порушень на загальну суму 52 млрд грн, йдеться в коментарі.

Державна податкова служба вважає, що гральний бізнес недоплатив державі 51,2 млрд грн податків, написав 21 листопада у Telegram заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк. З цієї суми 42 млрд грн припадає на два онлайн-казино, уточнив він.

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Це еквівалент майже 3% усіх запланованих податкових надходжень до держбюджету на наступний рік і в сім разів більше, ніж вся гральна індустрія сплатила державі за 10 місяців 2023 року (7,4 млрд грн, за даними Железняка).

Звідки взялися захмарні нарахування та кого вони стосуються? Дві великі компанії серед лідерів беттінгового ринку підтвердили Forbes, що податкова справді виставила їм рахунки. Однак ідеться не про податкові донарахування, а про штрафи.

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