FT: росія хоче створити євразійський торговельний блок для конкуренції зі США, ЄС і Китаєм — Finance.ua
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FT: росія хоче створити євразійський торговельний блок для конкуренції зі США, ЄС і Китаєм

Світ
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росія хоче створити євразійський торговельний блок, який конкуруватиме зі сферами економічного впливу США, Європейського Союзу та Китаю.
Про це пише Financial Times із посиланням на доповідь, яку у квітні 2024 року представили ​​на стратегічній сесії під керівництвом премʼєр-міністра рф Михайла Мішустіна.
Мета москви — відновити свій доступ до світової торгівлі, помістивши росію в центр євразійського торговельного блоку. Новий «макрорегіон», за задумкою кремля, має пережити переговори росії із Заходом щодо майбутнього України і допомогти зміцнити позиції москви на світовій арені. Цей блок має взаємодіяти з країнами Глобального Півдня, надаючи цим державам доступ до сировини, а також до фінансових і транспортних потоків.
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Автори документа визнають, що є серйозні перешкоди на шляху до реалізації проєкту. Зокрема, санкційний тиск Заходу заважає москві залучати до своєї орбіти колишні радянські республіки і налагоджувати економічні звʼязки з Глобальним Півднем.
Крім того, Захід успішно змушує країни Центральної Азії дотримуватися санкцій за допомогою «батога і пряника». Їм пропонують доступ до світових ринків, транспортних коридорів і ланцюжків поставок в обхід росії. Союзники москви також використовували санкції, щоб витісняти російський бізнес зі своїх юрисдикцій, узяти під контроль імпортні та експортні потоки і вивести виробництво з росії. Ризики порушення санкцій дозволили країнам Центральної Азії також отримати від росії додаткові комісії.
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Країни Центральної Азії, як вважають автори звіту, користуються «вразливістю» кремля і прагнуть «обʼєднуватися без росії» в групи — наприклад, в Організацію тюркських держав. російські високопосадовці стверджують, що країни регіону «переосмислили колективну історію» і «змінили світогляд» — просувають англійську як другу мову замість російської, переходять на західні освітні стандарти та відправляють еліти вчитися на Захід.
росії доведеться «грати вдовгу», щоб утримувати країни Центральної Азії у своїй сфері впливу. А країнам-союзникам доведеться «ухвалити рішення про свою позицію щодо росії», зазначають у звіті.
За матеріалами:
theБабель
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