Франшиза є найкоротшим шляхом ветеранів до власного бізнесу — Finance.ua

Франшиза є найкоротшим шляхом ветеранів до власного бізнесу Сьогодні 17:35 — Кредит&Депозит

Франшиза є найкоротшим шляхом ветеранів до власного бізнесу

Банки не можуть фінансувати класичні стартапи, але згодні підтримати створення нового бізнесу через франшизу, оскільки це зменшує ризики заходу в новий бізнес як для банка, так і для ветерана.

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Про це повідомили учасники круглого столу «Ветеранські бізнеси: як українські банки підтримують наших захисників», проведеного «Фінансовим клубом».

«Ми розробили проєкт фінансування стартапів, якщо вони заходять в бізнес через франшизу. І коли ми підписали з Асоціацією франчайзингу України меморандум про співпрацю і почали розмовляти, ми зрозуміли, що в абсолютній більшості 80% клієнтів приходять за франшизою, яка коштує не більше $20−25 тис. Це невеликий бізнес, який спокійно можна фінансувати», — заявив директор департаменту продажів ММСБ Ощадбанку Юрій Войчак.

Ощадбанк готовий «фінансувати власну справу через франшизу», якщо ця франшиза є успішною, а франчайзі може пройти сертифікацію у франчайзера і має перший внесок.

«Якщо клієнт має власний внесок, умовно 15%, то решту ми можемо профінансувати, проаналізувавши франшизу, її прибутковість, і маючи контакти з власником франшизи, як партнера угоди, який може дати інформацію стосовно того, як працює цей бізнес», — сказав він.

«Це світовий досвід. Ветеранський бізнес, побудований на франшизі, має право на перспективу існування і масштабування», — наголосив Юрій Войчак.

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Голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов пояснює, що головна проблема стартапу — у великому ризику прогоріти, тоді як франшиза знижує цей ризик. «Коли ти входиш в бізнес, ти не розумієш більше половини тих проблем, які на тебе зваляться. А коли ти купуєш готовий бізнес по франшизі, то обходиш ці всі гострі кути. Тому цей напрямок для старту бізнесу найкращий», — зазначив Сергій Мамедов.

Крім того, ветерани можуть отримати знижки від обох сторін. «Банки зроблять пільгову ставку. А ті, хто продає франшизу, можуть зробити її для ветеранів дешевшою», — сказав він.

«Це найкраще для людей, які хочуть створити свій бізнес, але в них ще немає досвіду. Для них найкращий варіант — це франшиза. По-перше, ти обираєш напрямок, який тобі цікавий, а по-друге, франшиза дозволяє не перейматися нюансами. Для старту це ідеально», — зазначив Сергій Мамедов.

Це вимагає прискіпливого відбору франчайзерів. «Ми виставили критерії до власників франшизи, що вони мають працювати на ринку України мінімум три роки, мати щонайменше 20 успішно відкритих точок по Україні і мати рівень успішності відкриття цих точок не менше 90%. Він ретельно підходить до відбору потенційних партнерів», — розповів Юрій Войчак.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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