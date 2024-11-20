Франшиза є найкоротшим шляхом ветеранів до власного бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Франшиза є найкоротшим шляхом ветеранів до власного бізнесу

Кредит&Депозит
27
Франшиза є найкоротшим шляхом ветеранів до власного бізнесу
Франшиза є найкоротшим шляхом ветеранів до власного бізнесу
Банки не можуть фінансувати класичні стартапи, але згодні підтримати створення нового бізнесу через франшизу, оскільки це зменшує ризики заходу в новий бізнес як для банка, так і для ветерана.
Читайте також
Про це повідомили учасники круглого столу «Ветеранські бізнеси: як українські банки підтримують наших захисників», проведеного «Фінансовим клубом».
«Ми розробили проєкт фінансування стартапів, якщо вони заходять в бізнес через франшизу. І коли ми підписали з Асоціацією франчайзингу України меморандум про співпрацю і почали розмовляти, ми зрозуміли, що в абсолютній більшості 80% клієнтів приходять за франшизою, яка коштує не більше $20−25 тис. Це невеликий бізнес, який спокійно можна фінансувати», — заявив директор департаменту продажів ММСБ Ощадбанку Юрій Войчак.
Ощадбанк готовий «фінансувати власну справу через франшизу», якщо ця франшиза є успішною, а франчайзі може пройти сертифікацію у франчайзера і має перший внесок.
«Якщо клієнт має власний внесок, умовно 15%, то решту ми можемо профінансувати, проаналізувавши франшизу, її прибутковість, і маючи контакти з власником франшизи, як партнера угоди, який може дати інформацію стосовно того, як працює цей бізнес», — сказав він.
«Це світовий досвід. Ветеранський бізнес, побудований на франшизі, має право на перспективу існування і масштабування», — наголосив Юрій Войчак.
Читайте також
Голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов пояснює, що головна проблема стартапу — у великому ризику прогоріти, тоді як франшиза знижує цей ризик. «Коли ти входиш в бізнес, ти не розумієш більше половини тих проблем, які на тебе зваляться. А коли ти купуєш готовий бізнес по франшизі, то обходиш ці всі гострі кути. Тому цей напрямок для старту бізнесу найкращий», — зазначив Сергій Мамедов.
Крім того, ветерани можуть отримати знижки від обох сторін. «Банки зроблять пільгову ставку. А ті, хто продає франшизу, можуть зробити її для ветеранів дешевшою», — сказав він.
Читайте також
«Це найкраще для людей, які хочуть створити свій бізнес, але в них ще немає досвіду. Для них найкращий варіант — це франшиза. По-перше, ти обираєш напрямок, який тобі цікавий, а по-друге, франшиза дозволяє не перейматися нюансами. Для старту це ідеально», — зазначив Сергій Мамедов.
Це вимагає прискіпливого відбору франчайзерів. «Ми виставили критерії до власників франшизи, що вони мають працювати на ринку України мінімум три роки, мати щонайменше 20 успішно відкритих точок по Україні і мати рівень успішності відкриття цих точок не менше 90%. Він ретельно підходить до відбору потенційних партнерів», — розповів Юрій Войчак.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.