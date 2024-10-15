Французький стартап хоче доставляти 5G-інтернет із космосу — Finance.ua

Французький стартап хоче доставляти 5G-інтернет із космосу
Французький стартап планує доставляти 5G-інтернет з космосу через супутникову мережу, співпрацюючи з телекомунікаційними операторами.
Про це пише TechCrunch.
Стартап Constellation Technologies & Operations розробляє супутникову мережу для надання високошвидкісного інтернету через малі стаціонарні термінали у співпраці з телекомунікаційними операторами. Таким чином стартап хоче переналаштувати наземний спектр 5G для космічного зв’язку.
Читайте також
Супутники планують запустити на дуже низьку навколоземну орбіту (близько 375 км). Компанія вже залучила 9,3 млн євро ($10,2 млн) у seed-раунді. Кінцева мета Constellation — створення сузір’я з 1500 супутників для глобального покриття інтернетом.
Цей проєкт може суттєво вплинути на ринок супутникового інтернету. Constellation прагне створити «телеком-дружнє» рішення, яке дозволить традиційним операторам конкурувати з новими гравцями на кшталт SpaceX та Amazon Kuiper. Це може відкрити нові можливості для телекомунікаційних компаній у сфері космічного зв’язку.
Згідно з планами компанії, до червня 2025 року запустять тестове корисне навантаження на орбіту. До кінця 2026 року заплановано запуск двох прототипів супутників. А вже від 2027 року Constellation розпочне розгортання робочих супутників для створення повноцінної мережі.
Кінцева мета — створення сузір’я з 1500 супутників для глобального покриття.
Поділитися новиною