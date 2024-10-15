Французький стартап хоче доставляти 5G-інтернет із космосу — Finance.ua

Французький стартап хоче доставляти 5G-інтернет із космосу Сьогодні 05:01 — Технології&Авто

Французький стартап хоче доставляти 5G-інтернет із космосу

Французький стартап планує доставляти 5G-інтернет з космосу через супутникову мережу, співпрацюючи з телекомунікаційними операторами.

Про це пише TechCrunch

Стартап Constellation Technologies & Operations розробляє супутникову мережу для надання високошвидкісного інтернету через малі стаціонарні термінали у співпраці з телекомунікаційними операторами. Таким чином стартап хоче переналаштувати наземний спектр 5G для космічного зв’язку.

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Супутники планують запустити на дуже низьку навколоземну орбіту (близько 375 км). Компанія вже залучила 9,3 млн євро ($10,2 млн) у seed-раунді. Кінцева мета Constellation — створення сузір’я з 1500 супутників для глобального покриття інтернетом.

Цей проєкт може суттєво вплинути на ринок супутникового інтернету. Constellation прагне створити «телеком-дружнє» рішення, яке дозволить традиційним операторам конкурувати з новими гравцями на кшталт SpaceX та Amazon Kuiper. Це може відкрити нові можливості для телекомунікаційних компаній у сфері космічного зв’язку.

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Згідно з планами компанії, до червня 2025 року запустять тестове корисне навантаження на орбіту. До кінця 2026 року заплановано запуск двох прототипів супутників. А вже від 2027 року Constellation розпочне розгортання робочих супутників для створення повноцінної мережі.

Кінцева мета — створення сузір’я з 1500 супутників для глобального покриття.

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