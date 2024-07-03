Пентагон впроваджує технологію 5G для збереження секретної військової інформації — Finance.ua

Пентагон впроваджує технологію 5G для збереження секретної військової інформації Сьогодні 04:21 — Технології&Авто

Пентагон впроваджує технологію 5G для збереження секретної військової інформації

Міністерство оборони США активно вивчає можливості інтеграції спеціалізованих і відкритих технологій для підтримки впровадження 5G та FutureG ініціатив, зосереджуючи увагу на відкритій архітектурі ORAN.

На конференції TechNet Cyber у Балтиморі представники Пентагону обговорили можливості для публічних, приватних та гібридних мереж. Чиновники наголосили на потребі у високозахищених мережах для національної безпеки, особливо у віддалених бойових зонах, де часто відсутня інфраструктура бездротових мереж.

Читайте також В Україні в тестовому режимі запустили 5G: у яких містах

Міністерство рекомендує використовувати відкриті радіодоступні мережі (ORAN) для приватних мереж, що забезпечують більший контроль над обміном інформацією. За словами Хуана Раміреса, директора 5G Cross-Functional Team у Пентагоні, у найближчі роки можуть з’явитися вимоги підтримки архітектури ORAN, залежно від бюджетних можливостей.

Проте приватні мережі не завжди є оптимальним рішенням. У районах з наявною інфраструктурою немає потреби створювати нові приватні мережі, якщо вже наявні задовольняють вимоги. Але у місцях без адекватного покриття більш доцільно використовувати приватні мережі для забезпечення зв’язку.

Читайте також Amazon заходить на європейський ринок 5G

З огляду на зростаючу геополітичну напруженість між Китаєм і США у Тайванській протоці, такі рішення стають особливо актуальними. Пентагон розглядає ORAN для забезпечення зв’язку в будь-яких умовах. Це дозволить різним постачальникам працювати як єдина мережа і забезпечувати більшу гнучкість для масштабування.

Пентагон активно просуває вивчення ORAN, одночасно працюючи над стандартним впровадженням 5G на військових об’єктах і «розумних базах». У бюджеті відомства на 2024 рік запитано $143 мільярди на дослідження, розробку та тестування передових технологій, включаючи 5G і штучний інтелект. Значна частина витрат останніми роками була спрямована на створення прототипів. Офіс міністра оборони відіграє ключову роль у цьому процесі.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.