Пентагон впроваджує технологію 5G для збереження секретної військової інформації — Finance.ua

Пентагон впроваджує технологію 5G для збереження секретної військової інформації
Міністерство оборони США активно вивчає можливості інтеграції спеціалізованих і відкритих технологій для підтримки впровадження 5G та FutureG ініціатив, зосереджуючи увагу на відкритій архітектурі ORAN.
На конференції TechNet Cyber у Балтиморі представники Пентагону обговорили можливості для публічних, приватних та гібридних мереж. Чиновники наголосили на потребі у високозахищених мережах для національної безпеки, особливо у віддалених бойових зонах, де часто відсутня інфраструктура бездротових мереж.
Міністерство рекомендує використовувати відкриті радіодоступні мережі (ORAN) для приватних мереж, що забезпечують більший контроль над обміном інформацією. За словами Хуана Раміреса, директора 5G Cross-Functional Team у Пентагоні, у найближчі роки можуть з’явитися вимоги підтримки архітектури ORAN, залежно від бюджетних можливостей.
Проте приватні мережі не завжди є оптимальним рішенням. У районах з наявною інфраструктурою немає потреби створювати нові приватні мережі, якщо вже наявні задовольняють вимоги. Але у місцях без адекватного покриття більш доцільно використовувати приватні мережі для забезпечення зв’язку.
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З огляду на зростаючу геополітичну напруженість між Китаєм і США у Тайванській протоці, такі рішення стають особливо актуальними. Пентагон розглядає ORAN для забезпечення зв’язку в будь-яких умовах. Це дозволить різним постачальникам працювати як єдина мережа і забезпечувати більшу гнучкість для масштабування.
Пентагон активно просуває вивчення ORAN, одночасно працюючи над стандартним впровадженням 5G на військових об’єктах і «розумних базах». У бюджеті відомства на 2024 рік запитано $143 мільярди на дослідження, розробку та тестування передових технологій, включаючи 5G і штучний інтелект. Значна частина витрат останніми роками була спрямована на створення прототипів. Офіс міністра оборони відіграє ключову роль у цьому процесі.
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