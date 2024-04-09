Франція планує запустити залізничний проїзний квиток за 49 євро: хто має право — Finance.ua

Франція планує запустити залізничний проїзний квиток за 49 євро: хто має право Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

Франція планує запустити залізничний проїзний квиток за 49 євро: хто має право

Після успіху німецького Deutschlandticket цього літа у Франції планується запустити власну версію.

В інтерв'ю AFP у середу міністр транспорту Франції Патріс Вергрієт заявив, що угода була досягнута з усіма регіонами. Очікується, що програма коштуватиме 49 євро на місяць.

Про це повідомляє euronews.com

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Кому і коли буде доступно

В липні та серпні вона буде доступна для близько 700 000 молодих людей віком до 27 років.

ТУди увійде необмежений проїзд поїздами TER та Intercity, але виключатиме швидкісні поїзди TGV.

Ще у вересні президент Еммануель Макрон пообіцяв запровадити національний залізничний квиток під час інтерв'ю з журналістом і ютубером, відомим як Х’юго Декрипт.

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Спочатку він мав віддзеркалювати квиток Deustchlandticket, який дозволяє необмежений проїзд усім місцевим і регіональним громадським транспортом за 49 євро незалежно від віку в Німеччині.

Квиток мав успіх — його було продано понад 3 мільйони разів з моменту його запуску.

Нагадаємо, з понеділка, 18 березня, «Укрзалізниця» знову почала продаж квитків на поїзди за сполученням «Україна-Австрія».

«Укрзалізниця» змінила систему продажу квитків за маршрутом Київ-Відень. Відтепер проїзні документи продаються виключно у мобільному застосунку УЗ.

Також онлайн доступний поїзд австрійської залізниці Чоп-Відень. Раніше в УЗ заявили, що продаж квитків на міжнародні потяги через мобільний додаток має усунути спекуляцію проїзними документами.

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