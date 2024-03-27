Франція та група інших країн ЄС наполягають на обмеженні українського імпорту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Франція та група інших країн ЄС наполягають на обмеженні українського імпорту

Аграрний ринок
54
Франція та група інших країн ЄС наполягають на обмеженні українського імпорту
Франція та група інших країн ЄС наполягають на обмеженні українського імпорту
Франція та група інших країн Євросоюзу наполягають на посиленні обмежень на імпорт харчових продуктів з України, щоб запобігти дестабілізації сільськогосподарських ринків Євросоюзу.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що члени ЄС обговорюють, як надати Україні ще один рік продовження безмитного доступу до її ринків, а також заспокоїти фермерів, які місяцями протестували проти екологічних правил ЄС і дешевого імпорту.
Читайте також
За словами міністра сільського господарства Франції Марка Фено, дестабілізовані ринки можуть послабити громадську підтримку Києва, що не буде в інтересах ні ЄС, ні українців.
Зазначається, що Єврокомісія запропонувала призупинити дію мит на українську сільськогосподарську продукцію ще на рік до червня 2025 року з новим «екстреним гальмом» для м’яса птиці, яєць та цукру, що призведе до запровадження тарифів, якщо імпорт перевищить середній рівень 2022 і 2023 років. Також до списку додали овес, кукурудзу, крупи та мед.
Читайте також
Міністр сільського господарства Франції відмітив, що пшеницю також слід включити, і наполягав на тому, що «гальмівний поріг» має бути середнім показником за 2021−2023 роки. Це включатиме рік перед повномасштабним вторгненням росії, коли український експорт до ЄС був обмежений тарифами та квотами.
Міністр сільського господарства Бельгії Девід Кларінваль, який півроку головує в ЄС, відмітив, що очікує, що рішення буде знайдено найближчими днями, не уточнюючи, що дане рішення передбачає.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.