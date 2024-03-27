Франція та група інших країн ЄС наполягають на обмеженні українського імпорту — Finance.ua

Франція та група інших країн ЄС наполягають на обмеженні українського імпорту Сьогодні 10:44 — Аграрний ринок

Франція та група інших країн ЄС наполягають на обмеженні українського імпорту

Франція та група інших країн Євросоюзу наполягають на посиленні обмежень на імпорт харчових продуктів з України, щоб запобігти дестабілізації сільськогосподарських ринків Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що члени ЄС обговорюють, як надати Україні ще один рік продовження безмитного доступу до її ринків, а також заспокоїти фермерів, які місяцями протестували проти екологічних правил ЄС і дешевого імпорту.

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За словами міністра сільського господарства Франції Марка Фено, дестабілізовані ринки можуть послабити громадську підтримку Києва, що не буде в інтересах ні ЄС, ні українців.

Зазначається, що Єврокомісія запропонувала призупинити дію мит на українську сільськогосподарську продукцію ще на рік до червня 2025 року з новим «екстреним гальмом» для м’яса птиці, яєць та цукру, що призведе до запровадження тарифів, якщо імпорт перевищить середній рівень 2022 і 2023 років. Також до списку додали овес, кукурудзу, крупи та мед.

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Міністр сільського господарства Франції відмітив, що пшеницю також слід включити, і наполягав на тому, що «гальмівний поріг» має бути середнім показником за 2021−2023 роки. Це включатиме рік перед повномасштабним вторгненням росії, коли український експорт до ЄС був обмежений тарифами та квотами.

Міністр сільського господарства Бельгії Девід Кларінваль, який півроку головує в ЄС, відмітив, що очікує, що рішення буде знайдено найближчими днями, не уточнюючи, що дане рішення передбачає.

УНІАН За матеріалами:

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