Франція планує інвестувати €109 млрд у ШІ — Finance.ua
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Франція планує інвестувати €109 млрд у ШІ

Світ
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Франція планує інвестувати €109 млрд у ШІ
Франція планує інвестувати €109 млрд у ШІ
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про інвестиції у розмірі €109 млрд у сферу штучного інтелекту (ШІ), щоб зміцнити позиції країни та Європи в глобальному технологічному змаганні,.
Про це пише FT.
Частина французьких інвестицій має надійти від міжнародних партнерів. Об’єднані Арабські Емірати планують вкласти €50 млрд у будівництво кампусу дата-центрів, а канадська компанія Brookfield інвестує €20 млрд у ШІ-інфраструктуру.
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Планується створення фонду Current AI для розвитку «суспільно корисного ШІ» із початковим фінансуванням у €400 млн і метою зібрати €2,5 млрд за 5 років.
Окремо венчурний фонд General Catalyst у партнерстві з іншими інвесторами, серед яких KKR, Blackstone, EQT, CVC та DST Global, планує вкласти €150 млрд у розвиток європейських стартапів і впровадження ШІ у бізнес.
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Очікується, що Макрон та інші лідери, такі як премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді, виступатимуть за більш «відкриті», спільні платформи ШІ, такі як Mistral і DeepSeek, на противагу закритим альтернативам від OpenAI і Google.
Окрім інвестицій, саміт у Парижі має стати платформою для обговорення спрощення регулювання ШІ в ЄС. Понад 60 європейських компаній, зокрема Volkswagen, Spotify і Exor, закликають Єврокомісію гармонізувати законодавство для прискореного розвитку галузі. Ці пропозиції планують представити президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.
За матеріалами:
Forbes.ua
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